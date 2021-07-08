Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, — Time

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...
06.07.2021

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

Последние новости

08.07.2021 г.
13:40 Число вакансий для украинских рабочих за рубежом выросло почти в два раза
13:21 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
13:20 Роботов-псов от Boston Dynamics научили синхронно танцевать: видео танца стало хитом
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
12:57 Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
12:43 Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж)
12:35 Шмыгаль рассказал о 5G-планах для украинской власти
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
12:17 "Миллион полностью вакцинированных украинцев": Украина активно наращивает темп вакцинации от COVID-19 - МОЗ
12:10 Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020
12:00 В Киеве снова грязный воздух: концентрация вредных веществ превышает норму
11:28 Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, - Time
11:17 "Вечный вирус": коронавирус никогда не исчезнет, а коллективный иммунитет недостижим - ученые
10:51 Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)
10:43 Кто в Украине получит пенсию 10 тысяч гривен. Два условия
10:42 В Украине впервые провели уникальную операцию с помощью робота (ФОТО)
10:32 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
10:32 Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире
10:30 В Украине упростили проверку автомобилей
10:26 Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании "Мотор Сич"
10:01 Осложнения COVID-19: у детей в Украине все чаще фиксируют опасный воспалительный синдром
10:00 На нефтяном рынке назревает хаос. Что будет с ценами на "черное золото"?
09:38 Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)
09:34 Конгресс может заставить Байдена остановить "Северный поток-2", – экс-посол США
09:20 ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего
08:45 Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне
08:27 Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post
08:23 Война на Донбассе: Водяное обстреляли просроченными боеприпасами РФ, – ОБСЕ
08:09 В масштабной кибератаке группировки REvil был использован код, обходящий компьютеры на русском языке
08:00 История подошла к концу: контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
07:45 В Китае начнут выпуск копии знаменитой модели Volkswagen
07:15 В Китае на аукционе продадут слишком робких полицейских собак
07:00 В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева
07.07.2021 г.
23:45 В Дубае на нефтяном танкере прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
23:38 "Молния ударила четыре раза": Джип Grand Cherokee блестяще встретил серьезную опасность (ВИДЕО)
23:09 СБУ блокировала переправку нелегалов в ЕС
22:47 Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться
22:21 В Ираке американскую базу обстреляли ракетами: есть пострадавшие
22:00 В Украине начались сложности с растаможкой "евроблях" из некоторых стран
21:49 Нацбанк изменит дизайн некоторых монет
21:38 Как будут использоваться COVID-сертификаты внутри Украины
21:28 Кучи мусора: что происходит на пляжах оккупированного Крыма после затопления. ФОТО
21:20 Украина возобновит исследование Мирового океана
20:49 "Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО)
20:31 Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО
20:28 Стали известны первые результаты работы системы автоматической оценки недвижимости
19:59 Папа теперь может официально уйти в декрет: подробности
19:48 В Украине создадут "москитный флот", - Таран
19:17 В Киеве заметили роскошный Rolls-Royce (ФОТО)
18:48 В Карпатах произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел в обрыв
18:28 НБУ может начать выпуск цифровых денег: как отразится на экономике
17:51 Оккупанты Крыма продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей журналиста Есипенко
17:27 В своей резиденции застрелен президент Гаити
17:06 В Минэкономики рассказали о перспективах экономического роста
17:00 Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но требует уважения к меньшинствам, - Сийярто
16:58 Цены на бензин продолжают стремительно расти
16:27 "Шаг к ядерному оружию": ЕС обеспокоен решением Ирана производить уран
16:01 Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий
15:42 Глава транспортного комитета Рады Кисель монополизирует доступ рынка к карьерам «Укрзализныци» - СМИ
15:06 В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО
14:00 В Китае ввели в эксплуатацию поезд с прозрачным полом (ФОТО)
13:53 Зеленский захотел конкретики от НАТО: Блинкен озвучил пять реальных шагов
13:21 В Кривом Роге запланировали закрытие порядка трети существующих школ, – блогер
13:00 Ученые выяснили, где в человеческом организме прячется и размножается коронавирус
12:30 В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы затронет
12:30 Евро-2020: серия пенальти определила первого финалиста
12:27 Военные корабли Великобритании будут возле Крыма: Лондон предупредил Москву
11:54 Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)
11:48 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию с осуждением действий РФ
11:48 В Зимбабве выпустили банкноту самого большого номинала стоимостью всего $0,60
11:38 Трагедия Мораты и триумф Манчини: как Италия выиграла у Испании и вышла в финал Евро-2020
11:38 В ВОЗ назвали препараты, которые спасают при тяжелых случаях COVID
11:25 Вирусологи обнаружили новый способ борьбы с COVID-19
11:12 В Киеве взлетят тарифы на отопление: сколько придется платить
11:00 Хакеры РФ атаковали партийный орган республиканцев США - источники
10:39 Китайские ученые хотят изменить траекторию движения гигантского астероида запуском более 20 ракет
10:31 Автоматическое списание долгов с карт: В Минюсте дали пояснение украинцам
10:31 Трамп признан одним из худших президентов в истории США
10:00 В Украине дали неутешительный прогноз по штамму Дельта
09:47 Северной Корее грозит «тяжелый голодный период», - ООН
09:46 У каждого третьего жителя Украины есть антитела к коронавирусу, - Радуцкий
09:45 "Острова долгожителей": Генетик рассказал, у кого украинцам нужно «подсмотреть» рецепт долголетия
09:25 Врачи считают, что подростки подвержены «долгому ковиду»
09:20 УЗ больше не будет убыточной: новые тарифы принесут до 18-20 млрд грн в год – Кубраков
Все новости »

Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, — Time

Главная » Последние новости » Политические новости » Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, - Time
 
Печать Отправить на почту

 

 

В 2020 году основатель Blackwater Эрик Принс вынашивал планы по найму украинских ветеранов боевых действий и покупке военно-промышленного комплекса страны для создания частной армии стоимостью 10 миллиардов долларов, говорится в новом расследовании Time.

Бывший «морской котик» составил «дорожную карту», в которой подробно описал свои цели по приобретению в Украине заводов по производству двигателей для истребителей и вертолетов, а также по строительству в стране заводов по производству боеприпасов и объединению ведущих аэрокосмических и авиационных компаний Украины, чтобы конкурировать с Boeing и Airbus, сообщают Экономические новости со ссылкой на Business Insider.

Полный план Принса, полученный Time, датируется июнем 2020 года и является одним из его самых амбициозных предприятий в долгой карьере по поиску и созданию спорной оборонной инфраструктуры, утверждает журнал. Документы, полученные изданием, показывают, что желанное предприятие Принса позволило бы ему играть ключевую роль в военной промышленности Украины на фоне продолжающегося конфликта с соседней Россией.

Несколько предложений требовали одобрения украинского правительства, в том числе одно, которое предусматривало создание новой частной военной компании, укомплектованной ветеранами продолжающегося конфликта на востоке Украины, отмечает журнал.

Однако усилия бизнесмена, направленные на Украину, застопорились после ухода с поста бывшего президента Дональда Трампа, поскольку украинское правительство начало стимулировать усиление конкуренции за желаемые активы Принса.

Читайте: 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию

«Если бы Трамп продержался еще четыре года, Эрик, вероятно, уже закрывал бы сделку», — сказал журналу Игорь Новиков, бывший главный советник президента Украины.

Еще до ухода Трампа украинские чиновники, как сообщается, опасались работать с Принсом из-за его связей с людьми, связанными с Россией. Два других компаньона Принса сейчас находятся под следствием в Нью-Йорке. По данным The New York Times, расследование ведется с целью выяснить, были ли эти люди вовлечены в возможный российский заговор с целью повлиять на президентские выборы 2020 года.

«Мы должны были задуматься: Неужели это лучшее партнерство, которое мы можем получить от американцев? Эта группа сомнительных персонажей работает на близкого союзника Трампа?» — сказал Новиков в интервью TIME. «Казалось, что это худшее, что может предложить Америка».

Читайте: Time: Путин создал разношерстную империю тиранов и государств-неудачников

По словам бывшего помощника, опасения украинцев усилились еще больше после того, как один из помощников Принса составил «предложение об участии», которое, по мнению Новикова, было взяткой.

Принс и раньше сталкивался с противоречиями. После службы в качестве морского котика он основал частную военную компанию Blackwater, которая стала объектом пристального внимания в 2007 году после того, как сотрудники компании открыли огонь по иракским мирным жителям в Багдаде, убив 17 человек, что стало известно как бойня на площади Нисур. Принс, которого не было на месте во время инцидента, отверг утверждения о том, что ответственность лежит на бойцах Blackwater. В 2014 году американский суд признал четырех сотрудников виновными в непредумышленном убийстве или убийстве первой степени.

Принс также является братом Бетси ДеВос, бывшего министра образования при Трампе.

Принс не ответил на многочисленные просьбы TIME о комментарии, сообщает издание.

Более подробно об этой истории читай в материале: «Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 157

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Все статьи



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Андрей Богдан был замечен в компании новой девушки: кто она. ФОТО (6072)

"Это издевательство": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы для женщин-военных. ФОТО (4674)

Парадный марш на каблуках по раскаленному плацу - это пытка, - Геращенко (ВИДЕО) (3324)

Россия готовится атаковать Украину, - Бутусов (2824)

Корпус морской пехоты США перебросил свои противотанковые ракетоносцы в Украину (ФОТО) (1491)

Американская авиация и военные корабли поддержали День ВМС Украины (ФОТО) (1307)

Турция приступила к изготовлению корвета класса " ADA " для ВМС Украины (1124)

Для российских оккупантов наступает очень позорная эпоха терпения: HMS Defender не последний гость у Крыма, - мнение (1007)

Курьез: В Cети появились смешные фотожабы про повышение пенсий в Украине (893)

Женщины ВСУ, марширующие на параде в каблуках - признак гендерного неравенства, - Кравчук (ВИДЕО) (829)

Армия

Гаубица 122 мм Д-30
Штурмовые винтовки MZ-10 и MZ-15
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Боевая машина «Тритон»
Вся армия    >>

Персоны

Королевская
Наталия
Богатырева
Раиса
Сыроед
Оксана
Немцов
Борис
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курйоз: Кішка-модель, яка працює на китайських автовиставках, отримує понад 40 тис грн за вихід (ФОТО) (5127)

В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева (3656)

Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться (2935)

Неймовірна краса на столичному озері: Тельбін потопає у різнокольорових водяних ліліях (ФОТО) (1898)

Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО (1885)

Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post (1738)

В Австрии огромный питон выплыл из унитаза и укусил мужчину (1452)

Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж) (954)

"Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО) (841)

ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего (832)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы







Экономические новости youtube



Декларация





bigmir)net TOP 100

 