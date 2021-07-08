Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, — Time

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В 2020 году основатель Blackwater Эрик Принс вынашивал планы по найму украинских ветеранов боевых действий и покупке военно-промышленного комплекса страны для создания частной армии стоимостью 10 миллиардов долларов, говорится в новом расследовании Time.

Бывший «морской котик» составил «дорожную карту», в которой подробно описал свои цели по приобретению в Украине заводов по производству двигателей для истребителей и вертолетов, а также по строительству в стране заводов по производству боеприпасов и объединению ведущих аэрокосмических и авиационных компаний Украины, чтобы конкурировать с Boeing и Airbus, сообщают Экономические новости со ссылкой на Business Insider.

Полный план Принса, полученный Time, датируется июнем 2020 года и является одним из его самых амбициозных предприятий в долгой карьере по поиску и созданию спорной оборонной инфраструктуры, утверждает журнал. Документы, полученные изданием, показывают, что желанное предприятие Принса позволило бы ему играть ключевую роль в военной промышленности Украины на фоне продолжающегося конфликта с соседней Россией.

Несколько предложений требовали одобрения украинского правительства, в том числе одно, которое предусматривало создание новой частной военной компании, укомплектованной ветеранами продолжающегося конфликта на востоке Украины, отмечает журнал.

Однако усилия бизнесмена, направленные на Украину, застопорились после ухода с поста бывшего президента Дональда Трампа, поскольку украинское правительство начало стимулировать усиление конкуренции за желаемые активы Принса.

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«Если бы Трамп продержался еще четыре года, Эрик, вероятно, уже закрывал бы сделку», — сказал журналу Игорь Новиков, бывший главный советник президента Украины.

Еще до ухода Трампа украинские чиновники, как сообщается, опасались работать с Принсом из-за его связей с людьми, связанными с Россией. Два других компаньона Принса сейчас находятся под следствием в Нью-Йорке. По данным The New York Times, расследование ведется с целью выяснить, были ли эти люди вовлечены в возможный российский заговор с целью повлиять на президентские выборы 2020 года.

«Мы должны были задуматься: Неужели это лучшее партнерство, которое мы можем получить от американцев? Эта группа сомнительных персонажей работает на близкого союзника Трампа?» — сказал Новиков в интервью TIME. «Казалось, что это худшее, что может предложить Америка».

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По словам бывшего помощника, опасения украинцев усилились еще больше после того, как один из помощников Принса составил «предложение об участии», которое, по мнению Новикова, было взяткой.

Принс и раньше сталкивался с противоречиями. После службы в качестве морского котика он основал частную военную компанию Blackwater, которая стала объектом пристального внимания в 2007 году после того, как сотрудники компании открыли огонь по иракским мирным жителям в Багдаде, убив 17 человек, что стало известно как бойня на площади Нисур. Принс, которого не было на месте во время инцидента, отверг утверждения о том, что ответственность лежит на бойцах Blackwater. В 2014 году американский суд признал четырех сотрудников виновными в непредумышленном убийстве или убийстве первой степени.

Принс также является братом Бетси ДеВос, бывшего министра образования при Трампе.

Принс не ответил на многочисленные просьбы TIME о комментарии, сообщает издание.

Более подробно об этой истории читай в материале: «Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине».