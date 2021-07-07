Зеленский захотел конкретики от НАТО: Блинкен озвучил пять реальных шагов

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Украине нужно получить специальные критерии, по которым будут определять, готова ли страна к членству в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что пришло время заканчивать период неопределенности и заниматься воплощением в реальность подтвержденного политического решения о будущем членстве Украинского государства в НАТО. Он также согласился с тем, что ключом к успеху является прогресс в реформировании и попросил озвучить чёткий план. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт Интерфакс.

В ответ на желание конкретики со стороны украинского президента, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен озвучил пять шагов, которые позволят воюющей стране стать частью мощного военного Альянса.

Во-первых, по словам Блинкена, Киеву нужно принять проект закона о реформировании Высшего совета правосудия, а потом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей. К слову, этот шаг Украина уже сделала.

Вторым конкретным шагом госсекретарь назвал обеспечение независимости работы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Третье — принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, защищающего независимость наблюдательного совета и гендиректоров, который бы соответствии всем стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Ещё одни закон, который Украине необходимо принять на пути к НАТО, касается реформы Службы безопасности Украины. Эти законом необходимо забирать у СБУ функцию борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Их необходимо передать правительственным институтам, которые для этого и созданы.

Пятый шаг, по рекомендации Блинкена, должен касаться коррумпированных чиновников Украины. Он отметил, что в стране «висят» уголовные дела, но, несмотря на это, высокопоставленные чиновники с 2014 не были наказаны за коррупционные дела.

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Напомним, украинский президент уже заявлял о том, что Украина сделала многое, чтобы стать частью НАТО, потому Альянсу пора переходить от политических дискуссий к реальным шагам.