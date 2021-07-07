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Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но требует уважения к меньшинствам, — Сийярто

Главная » Последние новости » Политические новости » Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но требует уважения к меньшинствам, - Сийярто
 
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Венгрия готова оказывать постоянную поддержку Украине, но она также ожидает, что Киев будет уважать права венгерской общины, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в Вильнюсе в среду.

Сильная и процветающая Украина отвечает интересам Венгрии, но также крайне важно, чтобы украинское правительство гарантировало соблюдение прав венгерского меньшинства страны, включая право на использование родного языка, сказал Сийярто на конференции по Украине, информируют Экономические новости.

«Мы хотим подчеркнуть, что не просим ничего необычного», — сказал Сийярто. «Мы просто ожидаем, что украинское правительство восстановит права венгерского меньшинства, которыми оно пользовалось до изменения законодательства», — сказал он, имея в виду использование меньшинствами родного языка в государственном управлении, образовании, прессе и культуре.

Сийярто также отметил существование украинского веб-сайта с перечнем «врагов» страны, на котором также указаны имена нескольких представителей венгерского меньшинства Украины и венгерских государственных чиновников. Министр попросил участников конференции сделать все возможное, чтобы закрыть этот сайт.

Что касается пандемии, Сийярто заявил, что Будапешт продолжит кампанию по вакцинации в Закарпатской области независимо от национальности тех, кто записывается на прививку. Кроме того, Венгрия вновь намерена организовать летние лагеря для украинских детей из семей, пострадавших от конфликта на востоке Украины, после того, как пандемия пройдет, добавил он.

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Сийярто отметил, что Венгрия также передала Украине аппараты искусственной вентиляции легких, и сказал, что Венгрия также готова поставлять Украине газ, чтобы помочь преодолеть его нехватку.

Министр также отметил, что Венгрия была первой страной, установившей дипломатические отношения с Украиной после обретения ею независимости в 1991 году, добавив, что Венгрия является четвертым по значимости торговым партнером Украины в Европейском Союзе.

Венгрия ценит суверенитет и территориальную целостность Украины, сказал Сийярто, добавив, что венгерское правительство всегда призывало к более тесному сотрудничеству между Киевом и ЕС, включая отмену виз для украинских граждан.

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Ожидается, что после конференции Сийярто встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 58

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