Встреча Зеленского и Байдена сорвалась. В СМИ рассказали о причине

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В США обеспокоены тем, что украинское руководство сделало шаг назад в системной борьбе с коррупцией

Скандал со сменой руководства в «Нафтогазе» мог стать причиной того, что американский лидер отказался от идеи встречи с Зеленским перед Женевским саммитом. Как сообщают Экономические Новости, об этом изданию Axios рассказал источник, приближенный к Белому дому.

Информатор рассказал о том, что в Вашингтоне перестали обдумывать детали встречи с украинским президентом Зеленским перед встречей с Владимиром Путином, темой разговора с которым должна стать и ситуация в Украине. Это случилось после того, как украинский лидер решил изменить руководителей госкомпании «Нафтогаз», начав с увольнения Королева. Такой шаг вызвал сильную обеспокоенность в Белом доме. Там посчитали, что в Украине сделали большой шаг назад после предпринятых шагов в борьбе с коррупцией.

По мнению Сергея Фурсы, такой исход был логичным и ожидаемым, так как Соединенные Штаты Америки были «плотно вовлечены в историю с НАК «Нафтогаз». Ситуацию с «Северным потоком-2» и отмену встречи с Зеленским эксперт называет «политической оплеухой» украинскому руководству:

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Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина заплатирована на 16 июня текущего года. Украинский президент в разговоре с журналистами этого же издания Axios заявлял о том, что для Украины важно пере Женевским саммитом провести консультации с лидером Белого дома.

Напомним также, Владимир Зеленский заявил о том, что считает газопровод «Северный поток-2» «оружием Кремля.