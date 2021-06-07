Стало известно, в каком случае вопрос об олигархах могут вынести на референдум

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Президент Владимир Зеленский рассказал, в каком случае вопрос об олигархах вынесут на всеукраинский референдум

Глава украинского государства Владимир Зеленский вынесет вопрос о статусе олигархов на большой референдум в случае, если не сможет найти поддержку среди депутатов Рады. Вместе с тем, президент рассчитывает на то, что инициатива всё же пройдет в парламент. Как передают Экономические Новости, об этом Зеленский рассказал на форуме «Украина 30.Экология».

Президент заявил о том, что будет искать поддержку в том случае, если почувствует, что началось противостояние с большим бизнесом и если заметит, что эти люди начали влиять на голоса парламентариев, пытаться сбить или изменить законопроект, отсрочить его.

Он подчеркнул, что намерен искать поддержку от общества в случае, если не получит её от парламента. В то же время, Владимир Зеленский заявил о том, что уверен в том, что проект закона о деолигархизации не должен выноситься на референдум, на который «идут как на праздник». Всенародные референдумы, по его мнению, должны решать фундаментальные вопросы, а вопросы об олигархах не должен быть таковым.

А вот в конце прошлой рабочей недели Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос о статусе олигархов в будущем может быть вынесен на Всеукраинский референдум.

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Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что в СНБО обещают инновации по олигархам и рассказали о «первых ласточках».