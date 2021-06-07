Если Путин не сможет править Россией, его заменит цифровой двойник, — Белковский

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Российский политолог Станислав Белковский убеждён, что цифровая версия Владимира Путина сможет править Россией на протяжении длительного периода времени, даже если сам глава Кремля устраниться в силу объективных причин от оперативного управления страной.

Об этом Белковский заявил в эфире «Эхо Москвы», информируют Экономические новости.

Белковский полагает, что Путин за время своего длительного правления выстроил практически идеальную систему конфиденциальности, которая послужит ему добрую службу в случае его физического ухода с поста Президента РФ и позволит поддерживать видимость присутствия с помощью виртуальной реальности.

Кроме того, политолог отмечает, что Путин активно создаёт иллюзию страшного и грозного правителя. Это та легенда, которая является важнейшей частью кремлевской идеологии в процессе поддержания градуса напряжения и страха как внутри страны, так и на международной арене.

Как отмечает Белковский, на самом деле все не так страшно, поскольку ни тотального ГУЛАГа внутри России, ни ядерной войны не предвидится.

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Более того, по словам политолога, сейчас в России наблюдается сокращение количества заключённых, а также некая «гуманизация» пенитенциарной службы.