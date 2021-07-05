Американская авиация и военные корабли поддержали День ВМС Украины (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Американская авиация и военные корабли поддержали День ВМС Украины (ФОТО) Американская авиация и военные корабли поддержали День ВМС Украины (ФОТО)

Закрыть Отправить

Самолет морской пехоты США V-22 Osprey и морской патрульный самолет ВМС P-8A Poseidon пролетели над Одессой, в рамках дня ВМС Украины.

Американские военные самолеты совершили пролет в рамках празднования Дня ВМС Украины в Одессе (Украина), во время учений «Си Бриз 2021», 4 июля 2021 года, информируют Экономические новости.

Учения «Си Бриз» — это многонациональные морские учения, проводимые совместно Шестым флотом США и ВМС Украины в Черном море с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 призваны повысить оперативную совместимость стран-участниц и укрепить морскую безопасность и мир в регионе.

В учениях принимают участие более 30 стран-участниц, 32 корабля, 40 самолетов, около 5 000 военнослужащих и 18 групп специального назначения и водолазных групп.

Читайте: Украинская авиация может усилиться американскими F-15

Вооруженные силы этих стран-партнеров совместно тренируются в проведении морских операций и поддерживают обмен информацией и осведомленность о морском пространстве.

Эти учения позволят усовершенствовать совместные военно-морские операции партнеров по обеспечению безопасности на Черном море.