Мы даём возможность людям легализовать свои деньги в Украине и спать спокойно: Железняк о налоговой амнистии (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы даём возможность людям легализовать свои деньги в Украине и спать спокойно: Железняк о налоговой амнистии (ВИДЕО) Мы даём возможность людям легализовать свои деньги в Украине и спать спокойно: Железняк о налоговой амнистии (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк убеждён, что налоговая амнистия - это дополнительная и абсолютно добровольная опция, которой могут воспользоваться все, кто хочет легально вернуть свои деньги в Украину.

Нардеп отметил, что подобная практика активно используется во многих странах, подчеркнув, что не во всех из них добровольное декларированием и уплата соответствующего налога имели успех. По словам Железняка, некоторые страны, такие как Грузия, продемонстрировали крайне низкий уровень добровольного декларирования и уплаты налогов, — передает мнение нардепа собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп пояснил, какой процент от задекламированного имущества должен оплатить украинец, чтобы вывести из тени свои незадекларированный ранее доходы.

«Мои налоги от задекларированной суммы — это пять процентов. Теперь я смогу легально, через банковские счета использовать эти деньги, и не опасаясь налоговой. Фактически, вы заплатили налоги, которые в прошлом вы забыли заплатить», — пояснил нардеп.

Железняк подчеркнул, что в случае, если деньги хранятся в Украине, человек платить 5% от задекламированный суммы, если средства находятся за границей — платить придётся 9% от задекларированной суммы.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении Проект Закона № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение).