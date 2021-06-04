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Для людей, которые хотят жить «в белую», мы приняли закон о легализации капитала, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Для людей, которые хотят жить «в белую», мы приняли закон о легализации капитала, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Ирина Верещук считает, что закон о детенизации капитала абсолютно добровольная опция, которой смогут воспользоваться все, кто хочет вывести свои средства из тени.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук убеждена, что закон о добровольном декларировании позволит гражданам Украины заплатить налог и задекламировать свои средства, чтобы в дальнейшем абсолютно прозрачно и без оглядки на налоговую службу иметь возможность тратить средства по своему усмотрению. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

На вопрос журналистов о том, кто может вносить в декларацию свои сбережения, народный депутат отметила, что заполнять декларацию смогут все желающие, в том числе, и наши «заробитчане» с тем, чтобы в дальнейшем у них была возможность тратить заработанные деньги на родине и не опасаться преследования налоговой службы.

Отвечая на вопрос о том, что будет с теми украинцами, которые не планируют декларировать свои доходы, нардеп отметила: «Они будут жить дальше и каким-то образом решать свои жизненные проблемы. Ещё раз хочу отметить, что никто никого принуждать не будет. Государство не будет принуждать людей идти и декларировать свои сбережения. Но это та возможность, которую в своё время давали развитые страны своим гражданам — прийти и амнистировать свой капитал, чтобы использовать его на полную», — отметила нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении Проект Закона № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение).
Экономические новости youtube Автор: Елена Каденко
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