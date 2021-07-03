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Лукашенко обвинил западные страны в очередной попытке его свержения

Главная » Последние новости » Политические новости » Лукашенко обвинил западные страны в очередной попытке его свержения
 
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Авторитарный правитель Беларуси обвинил Германию и США, а также соседние Литву, Украину и Польшу в попытках отстранить его от власти.

Александр Лукашенко, который правит Беларусью уже 26 лет, заявил, что «спящие ячейки террористов» разоблачены и уже совершили нападения на российский военный объект. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Euronews.com

Лукашенко также закрыл границу с Украиной в пятницу, утверждая, что через нее контрабандой переправляется оружие для осуществления «насильственной смены режима».

«Они попытаются подвести к этому наш народ, нашу страну», — сказал он на церемонии, посвященной 30-летию обретения Беларусью независимости от Советского Союза.

По его утверждению, координаторами по его свержению являются Литва, Польша, США, Украина и Германия.

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Это произошло в тот момент, когда западные страны ввели санкции против ключевых секторов испытывающей трудности белорусской экономики, чтобы наказать режим Лукашенко за подавление протестов и перехват в мае рейса авиакомпании Ryanair, на борту которого находился известный диссидент и журналист.

Лукашенко заявил, что планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в связи с заговором с целью отстранения его от власти.

Он утверждает, что «спящие ячейки» пытались атаковать российский военно-морской узел связи в районе белорусского города Вилейка, расположенного примерно в 100 километрах к северо-западу от столицы Минска.

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Он добавил, что обсудил этот инцидент с президентом России Владимиром Путиным «самым серьезным образом».

«Вы понимаете результат этого обсуждения. Все участники террористического акта, включая тех, кто его организовал и осуществил, были найдены и арестованы в течение двух дней».

Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, предположил, что последняя «вспышка агрессии» диктатора Лукашенко не сулит ничего хорошего иностранцам, и он может «искать предлог для репрессий против дипломатов».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 24

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