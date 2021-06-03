Законопроект Зеленского о деолигархизации ждет большое сопротивление в Верховной Раде, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект Зеленского о деолигархизации ждет большое сопротивление в Верховной Раде, - Кравчук (ВИДЕО) Законопроект Зеленского о деолигархизации ждет большое сопротивление в Верховной Раде, - Кравчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук убеждена, что законопроект Президента Зеленского, который призван бороться с олигархами в Украине, ждёт большой резонанс и сопротивление со стороны групп влияния в стенах Верховной Рады.

Нардеп отметила, что не все готовы принять те изменения, которые впервые в истории Украины были инициированы Президентом Зеленским, но которые уже давно назрели и должны быть реализованы, — передает мнение нардепа собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Сейчас будет миллион юридических аргументов, замечаний, что закон не будет работать, что надо дополнительно принять ещё 25 законов, но мы надеемся что закон будет принят», — заявила нардеп.

Вместе с тем Кравчук отметила, что данный законопроект носит рамочный характер, поскольку это первый такой законопроект, который призван положить начало борьбы государства с олигархичной системой, которая с 90-х годов активно функционирует в Украине, влияя не только на политику, но и на ключевые медиа в Украине.

«Надо принять, что большой бизнес не может влиять на политику, на медиа и на вас, журналистов», — пояснила нардеп.

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На вопрос журналистов, какое конкретное наказание ждёт олигархов в связи с принятием данного законопроекта кроме внесения их в список олигархов, Кравчук не ответила, заметив лишь, что надо для начала принять этот документ, поскольку некоторые политические партии уже заявили, что не будут поддерживать этот законопроект в Верховной Раде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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Закон помечен как неотложный и будет рассмотрен в сессионном зале в ближайшее время.