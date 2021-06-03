Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, — Рудык (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...
31.05.2021

Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу

Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
В ворохе последних событий в мире мигрантское обострение в далекой испанской Сеуте вспыхнуло и погасло, а для многих вообще осталось непонятным, вплоть ...
31.05.2021

Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития

Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
На фоне адаптации к деятельности в условиях COVID-19 и благоприятной конъюнктуры на внешних рынках экономика Украины и промышленное производство восстанавливаются ...

Последние новости

04.06.2021 г.
08:48 Появились новые неутешающие факты о таянии льдов в Арктике
08:45 Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии
08:28 Литва усиливает охрану своей границы с Беларусью
08:08 Украинцы активно переходят на безналичный расчет
07:45 Самый новый истребитель ВВС США показал на учениях неоднозначные результаты, будучи «сбитым»
07:28 Турция нашла крупное месторождение газа в Черном море
07:15 В Украине совсем скоро могут ослабить карантин
07:00 В Киеве на выставке засветился абсолютно новый ретро-мотоцикл (ВИДЕО)
06:48 В Минобороны рассказали, когда в Украине начнется производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ
06:26 В США сообщили о предоставлении Украине вакцин от COVID-19
06:01 В Голландии тестируют беспилотные электролодки (ФОТО)
03.06.2021 г.
23:55 Стало известно, как пандемия повлияла на работу и занятость украинцев
23:09 Ситуация в ОРДЛО приближается к социальной катастрофе, - Казанский
22:51 Данилов анонсировал создание нового рода войск в Украине
22:00 Украинским водителям дадут возможность заработать на нарушителях ПДД: подробности
21:00 Над Одесской областью заметили стаю розовых фламинго: яркие кадры
20:34 При президенте Зеленском украинские олигархи стали более влиятельными и состоятельными, - Геращенко (ВИДЕО)
20:06 Экс-президент Порошенко вполне может оказаться в реестре олигархов, - Гетманцев (ВИДЕО)
20:00 Ученые ответили на вопрос, можно ли спать с животным в одной постели
19:33 Законопроект Зеленского о деолигархизации ждет большое сопротивление в Верховной Раде, - Кравчук (ВИДЕО)
19:23 Рынок «Столичный» приостановил работу - Медиа
19:00 Женщины в ЮАР смогут иметь несколько мужей
18:57 Лукашенко неадекватен. Мы должны быть готовы к прекращению торговых отношений, - Кравчук (ВИДЕО)
18:21 Киев делает смелую ставку на криптовалюту. В Foreign Policy рассказали о рисках
18:03 Украина пригласила США инвестировать в "водородное" производство
18:02 Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, - Рудык (ВИДЕО)
18:00 Польша готова стать новой площадкой для переговоров ТКГ. Посол озвучил условие
17:45 В Вашингтоне ответят на атаку российских хакеров на компанию JBS
17:02 В ЕС считают, что законопроект об олигархах направлен лично против Порошенко
16:46 В Сети показали, что видят летчики истребителей ВВС США при полете в очках дополненной реальности (ВИДЕО)
16:38 В полиции назвали самые аварийные места столицы
15:49 В Украине ужесточили ответственность за перегруженный транспорт. Штрафы достигают 51 000
14:34 Посол пояснил, почему Германия не поддерживает рвение Украины в НАТО
14:20 Психолог рассказал, почему в школах происходит буллинг детей
14:00 "Кульки" под запретом: Как инновация ударит по карманам украинцев
14:00 В США пообещали бесплатное пиво тем, кто вакцинируется от COVID-19
13:00 Украинцам рассказали, чего ожидать от новой волны COVID-19
12:59 В КГГА сообщили, кому в Киеве разрешат бесплатно парковаться
12:48 "От Теслы такого не ожидали": на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП (ФОТО)
12:33 Часть Украины накроют сильные дожди (КАРТА)
12:32 Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, - Рудык (ВИДЕО)
12:30 Принят исторический закон: украинцы должны будут заполнить нулевые декларации и заплатить налоги
12:04 Волонтер Юсупова обращается за помощью для нужд ВСУ
11:44 СБУ заблокировала схему масштабной фальсификации результатов тестов на COVID-19
11:18 В киевских водоемах расплодились экзотические хищники (ФОТО)
10:59 Будем разрушать мифы вокруг рынка земли, - Корниенко (ВИДЕО)
10:30 В индийской реке обнаружили останки предполагаемых жертв COVID-19
10:15 Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу: подробности
10:01 Бывшая глава МИД Австрии, на свадьбе которой танцевал Путин, вошла в совет директоров «Роснефти». ВИДЕО
09:58 В Афганистане произошел мощный теракт
09:48 В Укрпоште сообщили, что Кабмин отменил обязательный перевод пенсий на карточки
09:17 Официальные лица Шри-Ланки готовятся к разливу нефти с тонущего корабля
08:36 В Иране горит нефтеперерабатывающий завод (ФОТО)
08:18 В США произошли мощные хакерские атаки на системы транспорта
07:46 ВСУ провели масштабные учения на границе с оккупированным Крымом (ВИДЕО)
07:45 Ученые обнаружили мутацию, которая "научила" коронавирус заражать человека
07:30 Украина подписала "безвиз" с очередной страной
07:26 Столтенберг сделал важное заявление о перспективах членства Украины в НАТО
07:15 Во Франции обнаружили настоящее "кладбище" автомобилей Lada (ФОТО)
07:00 7 правил для тех, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях
06:48 Сеть взорвало видео, как монстр-трак эффектно проехался по воде (ВИДЕО)
06:19 Япония отправляет на Луну уникального робота (ФОТО)
06:01 Кулеба рассказал об угрозах, которые несет Северный поток-2
02.06.2021 г.
23:57 В Британии фермер обнаружил в поле уникальный танк-амфибию времен Второй мировой войны (ФОТО)
23:22 Какие ошибки при пользовании банкоматом чаще всего допускают украинцы
23:14 В Украине создали новый боеприпас для «Градов» (ВИДЕО)
23:08 Названа категория людей, которым будет разрешена бесплатная парковка в Киеве
23:07 Российские снайперы продолжают прибывать на Донбасс, - Хомчак
23:02 При каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать скорую помощь
23:00 У Байдена из-за Путина сдали нервы, - Каспаров
22:30 В Сети обнаружили снимок модели китайского стелс-вертолета 2.8
22:15 Под Хмельницком в результате масштабной аварии пострадали пять человек. ФОТО
18:57 Президент созвал заседание СНБО на пятницу. О чем будут говорить?
18:10 Арестович поставил Лукашенко ультиматум из-за ситуации с Протасевичем и "ЛНР"
18:02 В Украине появился новый санврач
17:55 Как запланировать и провести эффективную цифровую трансформацию в компании
17:37 Шмыгаль прогнозирует устойчивый тренд в экономике
17:17 Украинцы увидят «огненное кольцо» солнечного затмения
17:09 Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы
16:47 Социальные гарантии, предусмотренные Конституцией, уже утратили свой смысл, - Третьякова (ВИДЕО)
16:41 Беларусь получила от России полмиллиарда долларов второго транша госкредита
16:31 В ВРУ хотят увеличить пенсионный возраст украинцев
16:25 Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива
Все новости »

Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, — Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, - Рудык (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава партии «Голос» Кира Рудык весьма скептически оценила жизнеспособность нового законопроекта о борьбе с олигархами, который был инициирован Президентом Зеленским и уже подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Нардеп отметила, что с правовой точки зрения, данный законопроект имеет множество пробелов и юридической казуистики, — передает собкор Экономических новостей в ВР Украины. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Как отмечает Рудык, данным законопроектом авторы хотят подменить все правоохранительные органы страны и оставить право определять виновных единственному органу, который будет наделён сверх полномочиями — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Этот законопроект наделяет СНБО всеми функциями, которые должны выполнять: Антимонопольный комитет, судебная система, правоохранительные органы. Это означает, что судебной реформы не будет и СНБО будет выполнять функции всех государственных органов в нашей стране и это не правильно», — отметила нардеп.

Коме того, Рудык обратила внимание, что в законе крайне размыто прописаны критерии, по которым возможно определение того или иного человека, как олигарха. По словам нардепа, судя по законопроекту под статус олигарха можно причислить практически всех граждан Украины.

Читайте: Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, - Рудык (ВИДЕО)

«Например, в законопроекте сказано, что олигархи это те, кто имеют влияние на медиа, либо соприкасается в своей деятельности с медиа. Таким образом, человек, у которого есть 200 тысяч подписчиков на Facebook также может считаться влиятельным и иметь отношение к медиа», — отмечает нардеп.

Кира Рудык обратила внимание ещё на один интересный момент, что в результате никакого реального наказания для людей, которые будут названы олигархами, не последует.

Как отмечает Рудык, единственным наказанием для олигархов будет отказ в покупке объектов, которые будут выставлены на приватизацию, а также невозможность спонсировать политические партии.

Читайте: Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, - Рудык (ВИДЕО)

«Скажите, разве это борьба с олигархами, которые паразитируют на нашей стране?», — задается вопросом нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Закон помечен как неотложный и будет рассмотрен в сессионном зале ВР в ближайшее время.
Экономические новости youtube Автор: Елена Каденко
Посещений: 54

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Страсти по газу и Берлинский провал. За что и куда может уйти Ермак?
Почему Игорь Смелянский сорвался с цепи
Все статьи





Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: во время заседания "чиновников" Крыма из шкафа неожиданно вышел мужчина. ВИДЕО (5082)

"Кадр из фильма Титаник": встречу Путина с Лукашенко на яхте высмеяли в сети (3554)

Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу (1671)

Безумие узурпатора Лукашенко - чудесное спасение Украины? - мнение (1362)

Это настоящее издевательство над украинской киноиндустрией, - Потураев (ВИДЕО) (1055)

Ким Чен Ын опять вызвал всемирный ажиотаж своим "исчезновением" (971)

Зеленский сообщил о новой серьезной угрозе для Украины (940)

В Евросоюзе сделали важное заявление по Северному потоку-2 (861)

Посол пояснил, почему Германия не поддерживает рвение Украины в НАТО (764)

Юрий Луценко обвинил экс-посла США Йованович в крышевании отмывания 8 млрд долларов денег Януковича (717)

Армия

Бронированный вездеход BvS10 Viking (Великобритания-Швеция)
Бронетранспортер Condor UR-425 (Германия)
Зенитная установка 25-мм SIDAM-25 (Италия)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Лановой
Владимир
Сенцов
Олег
Береза
Борислав
Разумков
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В США подводные лодки обнаружили НЛО под водой (ВИДЕО) (7838)

Ёлкин показал, зачем на самом деле Лукашенко летал к Путину (7366)

"Спасибо, Россия!": В Сети показали "кладбище" трамваев в оккупированном Луганске (ФОТО) (6099)








Экономические новости youtube



Земля




Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 