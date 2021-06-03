Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, — Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, - Рудык (ВИДЕО) Законопроект о борьбе с олигархами сконцентрирует еще большую власть в руках СНБО, - Рудык (ВИДЕО)

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Глава партии «Голос» Кира Рудык весьма скептически оценила жизнеспособность нового законопроекта о борьбе с олигархами, который был инициирован Президентом Зеленским и уже подан на рассмотрение в Верховную Раду.

Нардеп отметила, что с правовой точки зрения, данный законопроект имеет множество пробелов и юридической казуистики, — передает собкор Экономических новостей в ВР Украины. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Как отмечает Рудык, данным законопроектом авторы хотят подменить все правоохранительные органы страны и оставить право определять виновных единственному органу, который будет наделён сверх полномочиями — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Этот законопроект наделяет СНБО всеми функциями, которые должны выполнять: Антимонопольный комитет, судебная система, правоохранительные органы. Это означает, что судебной реформы не будет и СНБО будет выполнять функции всех государственных органов в нашей стране и это не правильно», — отметила нардеп.

Коме того, Рудык обратила внимание, что в законе крайне размыто прописаны критерии, по которым возможно определение того или иного человека, как олигарха. По словам нардепа, судя по законопроекту под статус олигарха можно причислить практически всех граждан Украины.

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«Например, в законопроекте сказано, что олигархи это те, кто имеют влияние на медиа, либо соприкасается в своей деятельности с медиа. Таким образом, человек, у которого есть 200 тысяч подписчиков на Facebook также может считаться влиятельным и иметь отношение к медиа», — отмечает нардеп.

Кира Рудык обратила внимание ещё на один интересный момент, что в результате никакого реального наказания для людей, которые будут названы олигархами, не последует.

Как отмечает Рудык, единственным наказанием для олигархов будет отказ в покупке объектов, которые будут выставлены на приватизацию, а также невозможность спонсировать политические партии.

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«Скажите, разве это борьба с олигархами, которые паразитируют на нашей стране?», — задается вопросом нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Закон помечен как неотложный и будет рассмотрен в сессионном зале ВР в ближайшее время.