Заявления Зеленского по «вагнеровцам» могут стать основанием для импичмента, — Бессмертный

Главная » Последние новости » Политические новости » Заявления Зеленского по "вагнеровцам" могут стать основанием для импичмента, - Бессмертный Заявления Зеленского по "вагнеровцам" могут стать основанием для импичмента, - Бессмертный

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Заявление президента Владимира Зеленского о том, что он имел отношение к срыву операции по поимке бойцов ЧК Вагнера, может послужить поводом для объявления ему импичмента.

Как информируют Экономические новости, в интервью телеканалу «1+1» дипломат и бывший глава ТКГ Украины Роман Беспалый отметил, что президент Владимир Зеленский сознался в действиях, которые свидетельствуют о государственной измене.

«Совершенно естественно предположить, что президент не сказал правду и, возможно, солгал. Но и вопрос о превышении власти не только президентом, но и теми, кто его окружает. А именно, глава офиса президента и людей из Совета национальной безопасности и обороны», — пояснил бывший дипломат.

По его словам, президент и его окружение также могли вмешаться в конституционные функции парламента и парламентариев, которые участвовали в формировании специальной комиссии, призванной расследовать эти вопросы и дать легитимные заключения.

«В принципе, все озвученные в этом интервью предположения являются преступными. Все эти предложения заслуживают экспертизы как действия с признаками госизмены. И это является основанием для проведения процедуры импичмента», — подчеркнул бывший дипломат.

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Бессмертный уточнил, что, по сути, главной целью России в 2020 году было «вытащить» Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе малайзийского авиалайнера над Донбассом. А проведение операции по отношению к ЧВК «Вагнер» представляет собой один из фрагментов работы российских спецслужб и их агентов в Украине.

«Таким образом, и операция по «вагнеровцам», и операция по вывозу с оккупированных территорий Цемаха были направлены на получение свидетельских подтверждений по MH17″, — пояснил свою точку зрения эксперт.

«В Офисе Президента Зеленского всех убеждали, что голландская сторона допросила Цемаха. Это ложь! Голландская сторона вообще не допрашивала Цемаха», — утверждает Бессмертный.

Читайте: Спецоперацию против "вагнеровцев" контролировали российские спецслужбы, - Вениславский