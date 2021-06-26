«Я не знаком с Ахметовым. Общаюсь с остальными олигархами, но не с глазу на глаз», — Разумков

Главная » Последние новости » Политические новости » «Я не знаком с Ахметовым. Общаюсь с остальными олигархами, но не с глазу на глаз", - Разумков «Я не знаком с Ахметовым. Общаюсь с остальными олигархами, но не с глазу на глаз", - Разумков

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков настаивает, что он не находится в тесных взаимоотношениях с представителями украинских олигархов.

Как сообщают Экономические новости, об этом он рассказал на прошедшей пресс-конференции «Парламентаризм. Конституция. Независимость».

«Я не общался с олигархами. Я знаю большую часть из числа тех, кого журналисты именуют нынче олигархами, но только с Ринатом Ахметовым я никогда не сталкивался. Других крупными бизнесменами я видел в определенные условия. Я разговаривал с ними, но никогда не общался с ними наедине», — пояснил украинский спикер парламента.