Украина отправила ноту Еврокомиссии из-за Северного потока-2: подробности

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Украина отправила ноту Еврокомиссии из-за Северного потока-2, в которой требует провести консультации относительно энергобезопасности.

Украина инициировала консультацию с Еврокомиссией, отправив ноту о консультации относительно соглашения, которое Германия и США заключили по окончанию строительства газопровода «Северный поток-2». Сообщается, что Еврокомиссия получила украинский запрос по «Северному потоку-2» в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщают Экономические Новости.

Пресс-секретарь комиссии Набила Массрали сказала, что Еврокомиссия подтверждает получение ноты от МИД Украины, которая содержит запрос о консультациях по ст. 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина требует срочного проведения консультаций относительно угрозы энергобезопасности. Набила Массрали отметила, что Еврокомиссия приступила к рассмотрению украинской ноты.

Нота о консультациях связана с вопросами касательно сотрудничества между Украиной и ЕС в инфраструктурной сфере и сфере торговли энергоресурсами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей сранице в Twitter, что запуск газопровода «Северный поток-2» угрожает безопасности Украине и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза.

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Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

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Дмитрий Кулеба также отметил, что консультации должны проводиться для обеспечения соблюдения принципов безопасности и справедливости в рамках развития энергопроектов. Массрали отметила, что Еврокомиссия подготовит Украине ответ уже в ближайшее время.