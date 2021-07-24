США и Германия продают Украину Путину, — KyivPost

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Газопровод "Северный поток - 2" должен был стать решением для удовлетворения огромных энергетических потребностей Германии. Вместо этого проект вызвал многолетний дипломатический кризис, поскольку союзники Германии в Европе и США выступили против проекта, опасаясь, что его завершение ослабит безопасность Европы, увеличив зависимость Германии от российского газа.

Теперь завершение строительства «Северного потока — 2» стало свершившимся фактом. 21 июля Госдеп США подписал соглашение с Германией, разрешающее завершение проекта. Как информируют Экономические новости, об этом пишет KyivPost.

Проект является крупной победой для президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые добивались его завершения в течение многих лет. Для президента США Джо Байдена соглашение стало способом восстановить отношения с Германией после того, как они испортились в годы правления Трампа, рассматривающего Германию как ключевого союзника в борьбе с влиянием Китая в мире.

Сразу после объявления о соглашении министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором осудили соглашение, написав, что оно «не может считаться достаточным для эффективного сдерживания угроз, вызванных «Северным потоком-2».

Соглашение включает положения о помощи Украине в энергетическом секторе и дипломатические инициативы, но остается неясным, в какой степени эти уступки помогут Украине компенсировать упущенную плату за транзит газа из России или защитить себя от дальнейшей российской агрессии.

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Во время подписания соглашения Байден сделал жест официально пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 30 августа. Однако, по словам официальных лиц, этот визит не связан с проектом «Северный поток 2».

Дав зеленый свет проекту, Германия и США разозлили союзников и поставили под угрозу безопасность Украины. А с учетом предстоящего ухода Меркель, способность Германии противостоять России, от которой она будет сильно зависеть в вопросах газа, не столь очевидна.

Ужасная сделка для Украины

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Условия сделки не дают Украине никаких серьезных гарантий энергетической или территориальной безопасности.

Сделка предлагает так называемый Зеленый фонд, в который Германия выделила 175 миллионов долларов для продвижения и поддержки инвестиций в «зеленую» энергетику. С помощью этого фонда Германия надеется привлечь 1 миллиард долларов от сторонних инвесторов, включая частных.

Однако в настоящее время инвесторам «зеленой» энергетики в Украине государство задолжало более 700 миллионов долларов, и они жалуются, что не могут строить новые проекты из-за непомерно высокой стоимости капитала, вызванной нестабильностью политических решений. Убедить инвесторов финансировать дальнейшие проекты в Украине будет непросто.

Германия также выделит 70 миллионов долларов на поддержку энергетической безопасности Украины.

Германия также обещает направить посланника для «содействия продлению на срок до 10 лет» действующего соглашения Украины с Россией о транзите газа, которое истекает в 2024 году, на сумму не менее 7 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Это также будет непростой задачей, учитывая, что общий объем газа, который Россия направила через Украину в 2020 году, составил 55,8 млрд кубометров (млрд куб. м), что лишь на 800 000 млрд куб. м больше, чем мощность «Северного потока — 2».

Сделка также обещает запуск Германией «пакета мер по повышению устойчивости Украины» с целью «полностью оградить Украину от возможных будущих попыток прекратить поставки газа в страну» путем увеличения мощностей реверсного потока и киберзащиты инфраструктуры газопровода.

Тимоти Эш, старший стратег BlueBay Asset Management, выразил свое недоумение по поводу этого предложения. «Если Россия собирается перекрыть поставки газа через Украину, то откуда Германия возьмет излишки поставок, чтобы помочь Украине?».

В 2019 году Германия импортировала почти 89 млрд кубометров газа, из которых 57 млрд кубометров — из России. По данным норвежской энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, в 2022 году общий объем импорта Германии увеличится до более чем 100 млрд куб. м, поскольку в этом году планируется отключить оставшиеся шесть ядерных реакторов в Германии.

Это почти достигнет общей мощности обоих проектов «Северный поток» в 110 млрд. куб. м, вместе взятых. Учитывая нынешний обвал производства газа в Голландии, одного из основных альтернативных источников газа для Германии, найти экстренные реверсные поставки в Украину будет проблематично.

Еще одно положение соглашения гласит, что Германия «примет меры на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», если Россия будет использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины.

Однако, поскольку в соглашении не упоминаются конкретные «красные линии», его расплывчатость заставляет многих вспомнить прошлые соглашения, нарушенные международными партнерами Украины.

«На месте украинцев я бы мало верил в гарантии США или Германии по любому поводу: на ум приходит Будапештский меморандум», — прокомментировал Эш, имея в виду печально известное соглашение 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США, которое гарантировало, среди прочего, территориальную целостность Украины в обмен на отказ страны от ядерного оружия.

Соглашение было грубо нарушено вторжением России в Крым и Донбасс в 2014 году, при этом США уклонились от ответственности и не предоставили никакой летальной военной помощи до 2018 года.

Гнев союзников, угроза соседям

Проект газопровода уже вызвал множество резких выражений недовольства со стороны союзников Германии в Европе и за Атлантикой задолго до объявления о сделке.

«Этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет представлять прямую угрозу миру в Европе», — заявил 11 июня Рау.

«Германия принесла в жертву ценности и интересы безопасности свободного мира ради сотрудничества с Россией и ее политики агрессии», — добавил он.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине и директор Центра Евразии при Атлантическом совете, говорит, что желание Германии умиротворить Россию вызвало напряженность в евроатлантическом альянсе.

«Большинство стран НАТО признают, что Германия проводит политику умиротворения. Северный поток 2 — самый яркий и самый плачевный пример этой политики».

Якоб Хейлбрунн, редактор The National Interest, ведущего американского журнала о внешней политике, считает, что газопровод окажет «профилактическое воздействие» на способность Германии оказывать влияние на Россию.

«Немцы будут превентивно сдерживать свой инстинкт бросать вызов Москве по некоторым из этих внешнеполитических вопросов» из-за своей сильной зависимости от российского газа.

США пытались согласовать положение о «выключателе» в сделке, которое создало бы механизм немедленного прекращения подачи газа по трубопроводу, если Россия будет угрожать безопасности Украины.

Однако это положение не вошло в окончательный вариант соглашения.

«Германия отказалась, а США уступили, поэтому мы ничего не получили от Германии», — сказал Хербст.

Подарок Байдена Путину

Дебаты вокруг санкций в отношении «Северного потока — 2» также вызвали внутриполитическую волну критики в Соединенных Штатах.

Санкции, принятые Конгрессом при поддержке администрации Дональда Трампа в декабре 2019 года и декабре 2020 года и направленные против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», успешно остановили работы по проекту, несмотря на то, что он был завершен на 95%.

Затем в мае администрация Байдена отменила эти санкции, сняв санкции с зарегистрированной в Швейцарии материнской компании Nord Stream 2 AG и нацелив их только на российские компании, участвующие в проекте.

«Проект был мертв, пока действовали американские санкции», — сказал Хербст, добавив, что администрация Байдена «сделала огромный подарок Меркель и Путину», отменив их.

Это решение расстроило сенаторов с обеих сторон палаты, от демократа Боба Менендеса до республиканца Теда Круза, последний использовал процедурные правила для отсрочки назначений в Госдепартамент, чтобы оказать давление на Байдена.

Германия утверждает, что она в праве строить газопровод, и что США были неправы, наложив санкции на компании, участвующие в «Северном потоке — 2», поскольку эти две страны являются союзниками по НАТО.

«Немецкий аргумент игнорирует тот факт, что союзники не реализуют геополитические проекты с противниками, — сказал Хербст.

Но если газопровод вредит Германии в геополитическом плане, то его завершение будет иметь гораздо более серьезные последствия в Украине.

Россия уже чувствует себя достаточно смелой, чтобы угрожать перекрыть Украине газ. Потеря статуса страны-транзитера газа также лишит Украину одного из немногих оставшихся сдерживающих факторов против дальнейшего вторжения России.

Вина за войну и клептократия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попал в заголовки международных газет 9 февраля, когда заявил, что Германия должна России за «Северный поток-2» из-за более чем 20 миллионов советских граждан, погибших во время Второй мировой войны. В этих словах Штайнмайера не учитывается, что из этого числа 7-10 миллионов были украинцами.

Такой грандиозный жест осложняется тем, что бывший начальник Штайнмайера, Герхард Шродер, занимавший пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год, входит в совет директоров как «Северного потока 2», так и государственного российского нефтяного гиганта «Роснефть».

Его влияние уже давно рассматривается как важный фактор в продвижении и принятии «Северного потока — 2» в Германии.

Поэтому в глазах Эша нынешняя сделка является «зеленым светом для клептократии».

По словам Хайльбрунна, рвение самой Меркель к строительству газопровода обусловлено сочетанием чувства вины за войну, ее восточногерманским воспитанием и желанием создать наследие. «Это памятник Меркель. Она боролась за него до последнего», — сказал Хайльбрунн.

Сроки сделки весьма сомнительны, учитывая, что Меркель уйдет в отставку до федеральных выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября.

Эвелин Фаркас, ранее отвечавшая за политику в отношении Украины в Министерстве обороны США, по сообщению Politico, сказала, что для США было бы лучше «подождать после выборов», прежде чем заключать сделку с новым немецким лидером.

В любом случае, выборы, скорее всего, сделают неблагоприятную ситуацию для Украины еще хуже.

Помимо «Северного потока — 2», Меркель в других случаях демонстрировала твердую решимость сохранить санкции ЕС в отношении России, введенные в результате вторжения Путина в Крым в 2014 году.

Хайльбрунн опасается, что этой черты может не хватать ее наиболее вероятному преемнику, кандидату от ХДС Амину Лаше.

«Я не думаю, что у него есть хребет, как у Меркель».