Нафтогаз: мы будем добиваться санкций против оператора «Северного потока-2»

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Украина будет требовать введения санкций в отношении оператора "Северного потока-2", заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, слова которого приводит его пресс-служба в пятницу.

«Мы внимательно ознакомились с совместным заявлением администрации США и правительства Германии. Мы видим, что те проблемы и вызовы, которые стоят перед Украиной, прежде всего, в плане безопасности, остаются, по крайней мере, пока, без ответа». — заявил Витренко на пресс-конференции в Вашингтоне, информируют Экономические новости.

«Поэтому мы продолжаем четко заявлять, что пока Россия, Владимир Путин использует газ в качестве геополитического оружия, санкции США без исключений должны применяться в первую очередь к компании Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта», — добавил он.

Витренко убежден, что существуют инструменты, которые могут остановить «Северный поток-2».

«Чтобы этот трубопровод работал, должен быть оператор — он должен быть сертифицирован в соответствии с европейскими правилами. В дальнейшем европейские компании заказывают мощности у этого оператора и могут получать газ по трубопроводу. Поэтому если оператор газопровода находится под санкциями — я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит «Газпрому», поэтому совершенно нормально вводить санкции против такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России — если санкции будут введены против этого оператора, европейские компании не будут заказывать мощности (…)», — подчеркнул он.

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Он также сообщил, что последние переговоры показывают значительную поддержку позиции Украины среди сенаторов и конгрессменов США.

«Они разделяют нашу озабоченность тем, что этот проект является реальной угрозой безопасности Украины (…), что этот проект несет коррупцию в Европу, разделяет Европу», — продолжил он.

Это, в свою очередь, представляет угрозу для всего мирового порядка, — подчеркнул он.

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По его словам, сенаторы и конгрессмены США готовы поддержать Украину на ее пути борьбы с этим проектом.

Вопрос об угрозах, связанных с запуском» Северного потока-2″, будет обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в августе, добавил он.