«Клубничка» на Олимпиаде, пират-первопроходец и «градусник для кошатников»: Лучшее из блогосферы

Главная » Последние новости » Политические новости » "Клубничка" на Олимпиаде, пират-первопроходец и "градусник для кошатников": Лучшее из блогосферы "Клубничка" на Олимпиаде, пират-первопроходец и "градусник для кошатников": Лучшее из блогосферы

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На прошлой неделе серьезных постов в социальных сетях было намного больше, чем веселых мемов. Летняя неделя оказалась очень непростой. Особенно - для украинского президента...

Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Баденом, США и Германия подписала соглашение о «Северном потоке-2», а Юлия Мендель вдохновила блогосферу на создания множества вариантов названий для её книги. Всё это активно обсуждалось в социальных сетях, а Экономические Новости отобрали всё самое интересное.

Каждый из нас — кто?

Книга экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель вызвала ожидаемый ажиотаж в Сети. Нет, это отнюдь не значит, что украинцы бросились опустошать книжные полки или массово заказывать «шедевр нетленный» по почте. Интрнет-пользователи всё больше выступают по шуткам да по мемам. Блогер и музыкант Иван Маруныч предложил сразу несколько альтернативных вариантов названия для книг:

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Северный потоп для Украины

Соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток-2» — самая серьезная тема для обсуждения этой недели. Её затронули как известные эксперты, так и просто люди, которые давно осознают важность вопроса. В частности, по мнению Юрия Бутусова, соглашение — «это тяжелое политическое поражение Украины. И пора исправлять провалы в отношениях с Западом, чтобы построить свою сильную игру, иначе будем проигрывать снова».

А такое жесткое мнение высказал Сергей Фурса:

Головная боль президента

Все события этой недели, конечно же, не могли не повлиять на настроение главы государства. На эту тему в Сети тоже посмеялись:

«Клубничка» Олимпиады

В конце рабочей недели в Токио пройдет церемония открытия Олимпиады, которая в этом году стала символом постепенного возращения к нормальной жизни после того, как пандемия поставила мир на паузу. В Сети активно обсуждали то, как на сайте Олимпиады, то «аннексировали», то «возвращали» украинский Крым. Но нужно немного отдохнуть от серьезных тем и просто посмотреть на пикантные и немного пугающие снимки спортсменов:

Первый украинский пират

На этой неделе в Украине задержали первого официального пирата, который требовал огромный выкуп за похищенное судно. Достойно, конечно, и экранизации, но пока обошлись только мемами:

Кто-градусник

Среди серьезных тем для обсуждения в социальных сетях всегда остаётся место для юмора и, конечно же, — котиков. Потому на «десерт» нужно обязательно посмотреть, как выглядит градусник для владельцев котов, и улыбнуться: