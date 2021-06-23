Хакеры подделали данные о дислокации военных кораблей НАТО

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Хакеры подделали данные о месте дислокации военных кораблей Североатлантический Альянс, "переместив" их под Севастополь, тогда как они были дислоцированы в Одессе.

Система идентификации судов AIS неверно определила, что два корабля ВМС Североатлантический Альянс находятся поблизости захваченного Российской Федерацией украинского города Севастополь. Это случилось из-за подделки данных автоматической идентификационной системы (AIS), используемой для отслеживания движения судов. Как информируют Экономические новости, об этом сообщает веб-сайт американского Военно-морского института (USNI).

Сегодня утром веб-сайт Marineschepen.nl опубликовал статью, в котрой утверждается, что, в соответствии со сведениями AIS, два военных корабля Североатлантический Альянс покинули порт Одессы накануне и появились сегодня утром в пределах одной морской мили от оккупированного Россией города Севастополь.

Получается, что корабли HNLMS Evertsen и HMS Defender вошли в 12-мильную зону Республики Крым, чтобы дескать дать понять России, что Нидерланды и Англия не признают оккупацию Россией части территории Украины.

Но в ВМС сообщили, что голландский и английский корабли оставались в Одессе и не покидали украинский порт этой ночью. В качестве доказательств использовалась информация с местных веб-камер и других источников.

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Ранее AIS не использовалась для сообщения о ложном местоположении военных кораблей. До этого, в этом году, был случай, когда AIS на борту судна Trompa вышла из строя, но это было связано с плохим приемом GPS в терминале Ден-Хелдер.