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Стало известно, как Украина должна противостоять российской пропаганде

Главная » Последние новости » Политические новости » Стало известно, как Украина должна противостоять российской пропаганде
 
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Александр Ткаченко рассказал, как Украина должна противостоять российской пропаганде.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, как бороться с фейками российской пропаганды об Украине, пишет «Украина 24«. Об этом информируют Экономические Новости.

Александр Ткаченко отмечает, что российская пропаганда действует по «четким нарративам». Нарративы касаются событий 2014 года. С целью противостояния пропаганде в Украине издали специальную книгу в Центре противодействия дезинформации, в которой рассказывается, как действовать в условиях военной угрозы или войны. «Прикол, скажу такими словами, российской пропаганды заключается в том, что они действуют по четким нарративам, их 10 или 12, в том числе в отношении Украины. Это вопросы в отношении государственного переворота, который якобы произошел в 2014 году – «Украина недогосударство». Но распространяют эти нарративы даже первые лица государства. Этим нарративам можно противостоять асимметрично, например, мы сегодня издали книгу в Центре противодействия дезинформации, как действовать в условиях войны или военной угрозы. Мы взяли пример со шведского издания. И сейчас же, сегодня, российская пропаганда начала говорить, о том, чего у нас в книге на самом деле нет, что украинцев готовят к войне с Россией», — сказал министр.

Стало известно, как Украина должна противостоять российской пропаганде

По его словам, это «классический пример того, как переворачивается с ног на голову вся ситуация». «И противостоять можно только рассказывая о том, что это ложь, развенчивая фейки, развивая медиаграмотность, четко понимая, что реагировать на нарративные провокации со стороны России не нужно», — отметил Ткаченко.

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Министр сообщил, что книга о том, как действовать в условиях военной угрозы, доступна и в электронном варианте. «Также Центр противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций еженедельно сообщает о тех фейках, которые появляются в общественном пространстве. Для того, чтобы мотивировать чтение и создавать инфраструктурные возможности доступа к чтению, мы в министерстве разработали стратегию чтения, это большой перечень мер, которые мы собираемся принять в течение нескольких лет, чтобы увеличить, в том числе, государственное финансирование в поддержку издательского дела», — сказал он.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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