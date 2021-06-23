Россия грозит Западу применением ядерного оружия

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Российская Федерация имеет право применить ядерное оружие в ситуации, если против нее, либо её союзников, будет применено оружие массового поражения.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

По его словам, Российская Федерация может применить ядерное оружие, если против нее будут применены обычные вооружения и если они будут угрожать существованию государства. При всем этом Герасимов настаивает на том, что ядерная политика РФ носит «чисто оборонительный» характер.

Ядерное сдерживание является элементом стратегической стабильности для России. В последние десятилетия эта стратегия использовалась для обеспечения безопасности даже в «серьезных кризисных ситуациях», — сообщил Герасимов.

Официальная позиция России в данной области была в первый раз обнародована в прошлом году в тексте документа «Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания».

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Руководитель Генштаба Вооруженных сил РФ объяснил, что в тексте документа не было сказано о статусе России как военного противника какой-либо другой страны мира.