«Пока не поздно!» Белый дом призвали предоставить Украине летальное оружие

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Члены Конгресса США от республиканцев Майк Роджерс и Майкл Маккол потребовали от Белого дома предоставить Украине военную помощь в виде летального оружия.

Они полагают, что США не должны ждать, пока Кремль пересечет больше «территориальных красных линий» Украины и немедленно направить военную помощь Киеву в виде летального оружия, — говорится в заявлении, информируют Экономические новости.

Члены комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США Майк Роджерс и Майкл Маккол также напомнили об отказе США усилить санкционные меры в отношении строительства Российской Федерацией газопровода «Nord Stream 2». Они также отметили решение Администрации Байдена вывести корабли из Черного моря и отсрочку президентом США встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ради «бесполезной встречи» между президентами России и США.

Конгрессмены также упомянули, что нынешняя администрация Джо Байдена неоднократно делала выбор в пользу умиротворения Кремля за счет Украины. «Это должно закончиться», — подчеркнули американские законодатели.

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы поддержать Украину в случае усиления российской агрессии.

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