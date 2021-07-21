Украина и Польша отвергают американо-германское соглашение по «Северному потоку-2»

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Поляки и украинцы не принимают американо-германскую сделку по "Северному потоку-2" и призывают принять дополнительные меры для устранения "дефицита безопасности", вызванного этим спорным проектом.

Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба в совместном документе с изложением позиции признали, что кризис, вызванный агрессией России на украинской территории, теперь усугубляется «отказом от попыток остановить проект «Северный поток-2». Они отвечают на сделку между США и Германией по этому вопросу, информируют Экономические новости со ссылкой на biznesalert.pl.

— Это решение создало политическую, военную и энергетическую угрозу для Украины и Центральной Европы, увеличивая возможность того, что Россия дестабилизирует безопасность в Европе, создавая разногласия между членами НАТО и ЕС, предупреждают поляки и украинцы.

— Любая заслуживающая доверия попытка покрыть дефицит безопасности должна учитывать негативные последствия в трех областях: политической, военной и энергетической. Такие попытки также должны иметь демократическое измерение, что предполагает обсуждение с правительствами стран, наиболее подверженных негативному влиянию «Северного потока — 2», — говорится в заявлении.

— К сожалению, представленные предложения по покрытию дефицита безопасности нельзя считать достаточными с точки зрения снижения угроз, исходящих от «Северного потока-2″. Мы призываем США и Германию адекватно решить кризис безопасности в нашем регионе, единственным бенефициаром которого является Россия», — говорится в заявлении.

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— Украина и Польша будут работать вместе с союзниками и партнерами, чтобы противостоять «Северному потоку-2» до тех пор, пока не будут найдены решения для преодоления кризиса безопасности, вызванного «Северным потоком-2″, которые обеспечат поддержку странам, стремящимся к членству в западных демократических институтах, и уменьшат угрозы миру и энергетической безопасности», — заключили министры Польши и Украины.