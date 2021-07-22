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Соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» — это новый пакт Молотова-Риббентропа

Главная » Последние новости » Политические новости » Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" - это новый пакт Молотова-Риббентропа
 
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Соглашение между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2" - это современный пакт Молотова-Риббентропа, — так оценивает данное соглашение бывший народный депутат Украины Анна Гопко. Германия и США должны осознать, насколько они увеличивают аппетиты России, считает советник министра энергетики Елена Зеркаль.

За нашей спиной они договариваются о «Северном потоке-2″, нет никаких гарантий для Украины, когда строительство будет завершено. У нас нет никаких гарантий безопасности, когда речь идет об укреплении вооруженных сил Украины, и Россия может вторгнуться в Украину в любое время, никаких финансовых компенсаций или перспектив членства в НАТО это соглашение также не предусматривает». — сетует Гопко, информируют Экономические новости.

«Соглашение по поводу газопровода «Северный поток-2″ — это современный пакт Молотова-Риббентропа. И это представляет угрозу для безопасности всей Восточной Европы», — считает Гопко.

По ее словам, пока «Северный поток-2» не запущен и не лицензирован, Киев должен требовать гарантий безопасности для Украины.

Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса высказал иное мнение. «Мир циничен и прагматичен. И нам пора повзрослеть. Цените то, что они уже делают для нас», — пишет он в Facebook.

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Он отметил, что Запад готов помочь Украине стать сильнее, но не может сделать это за нас. По его оценке, Украине никто ничего не должен, и Киев воспринимает помощь «как нечто должное».

«Закончился этап, а не вся игра. И Киев не должен сдаваться», — пишет портал «Европейская правда» и утверждает, что «это газовое фиаско не является абсолютным». Киев, добавляет издание, должен продолжать настаивать на минимизации ущерба, нанесенного Северным потоком-2, подчеркивая, что это геополитический, а не экономический проект, и поэтому ответ на него также должен быть геополитическим. «Например, таким ответом может стать новая программа оборонной помощи Украине, и/или сближение с НАТО, и/или перспектива членства Украины в ЕС. Да, это очень амбициозные задачи. Но запуск Северного потока-2, вопреки всему, открывает историческое окно для их реализации», — полагает издание.

«Украинские власти должны понять, что «недостаточно просто играть роль жертвы российской агрессии» и следует показать, что они действительно хотят изменить страну. Для этого необходимо проводить настоящие реформы, а не имитировать и разрушать их», — отмечает издание.

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Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью Радио NW, в свою очередь, отмечает, что Россия «уже использует газ как инструмент влияния и политическое оружие».

«Говорить о том, что в случае использования Газпромом или Россией газа в качестве оружия, США и Германия будут вынуждены применить санкции, по меньшей мере, неуместно, потому что это уже существующая реальность», — заявляет она. Кроме того, она отмечает, что США и Германия должны осознать, «насколько они увеличивают аппетиты России, предоставляя ей возможность поставлять газ в Европу без ограничений».

Администрация президента США Джо Байдена и Министерство иностранных дел Германии в совместном заявлении в среду объявили о достижении соглашения о прекращении спора по НС2. В рамках соглашения США приостанавливают санкции в отношении трубопровода, а Германия будет инвестировать в украинские проекты и обещает санкции в случае враждебных действий со стороны России.

В ответ на публикацию документа было опубликовано совместное заявление глав министерств иностранных дел Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы. Они призвали США и Германию предпринять шаги для поиска адекватного ответа на возникающий в нашем регионе кризис безопасности, главным бенефициаром которого, как они подчеркнули, является Россия.

Кулеба также объявил, что его страна официально начинает консультации с Европейской комиссией и Германией по «Северному потоку-2».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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