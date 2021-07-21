Меркель и Путин довольны сделкой с США по газопроводу «Северный поток-2»

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Ангела Меркель и Владимир Путин "удовлетворены" скорым завершением строительства газопровода "Северный поток 2", заявил Кремль после телефонного разговора двух лидеров.

Канцлер обсудила проект с российским президентом сегодня, когда ожидалась публикация совместного соглашения между Германией и США. В заявлении, опубликованном российским правительством, говорится следующее: «Лидеры удовлетворены приближающимся завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», — информируют Экономические новости.

«Российский президент отметил последовательную приверженность немецкой стороны реализации этого проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергетической безопасности Германии и Европейского союза», — сообщили в Кремле.

Стороны также упомянули о возможности продления соглашения между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транзите газа через Украину после 2024 года, говорится в заявлении.

Америка давно выступает против газопровода, который позволит России экспортировать газ в Германию и потенциально отрезать другие страны.

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Однако администрация Байдена решила не пытаться полностью уничтожить его с помощью санкций.

Сегодня вечером газета Washington Post сообщила, что правительства США и Германии достигли соглашения по проекту, положив конец давнему спору между двумя союзниками.

По условиям соглашения, Германия согласилась инвестировать в инфраструктуру зеленых технологий Украины, а США прекратят свои усилия по блокированию трубопровода, сообщила Washington Post.

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Немцы также пообещали Киеву энергетический фонд в размере 1 миллиарда долларов.

В рамках соглашения с США Германия также обязалась принять меры на национальном уровне и добиваться принятия мер, включая санкции, на европейском уровне, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия в отношениях с другими странами, по словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он с нетерпением ждет «откровенной и плодотворной» дискуссии со своим американским коллегой президентом Джо Байденом об угрозах со стороны газопровода «Северный поток — 2».

Белый дом сообщил, что два лидера встретятся в Вашингтоне в следующем месяце, чтобы обсудить вопросы энергетики и угрозы, исходящие от России для суверенитета Украины.

Украина усилила свое противодействие газовому проекту, собираясь начать сегодня официальные консультации с ЕС и Германией.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины сообщил сегодня в Твиттере, что официальные ноты в Брюссель и Берлин уже отправлены.

Он сделал это заявление через несколько минут после того, как Германия и США совместно объявили о своей знаковой сделке.

Он сказал: «Украина официально начинает консультации с ЕС и Германией по «Северному потоку-2″, который угрожает безопасности Украины и нарушает принцип диверсификации Энергетического союза ЕС. Ноты в Брюссель и Берлин уже отправлены».

Хайко Масс, министр иностранных дел Германии, сказал, что испытывает облегчение в связи с подписанием соглашения с США.

Он написал в Твиттере: «Я испытываю облегчение от того, что мы нашли конструктивное решение по «Северному потоку-2» с США.

«Мы поможем Украине построить зеленый энергетический сектор и будем добиваться обеспечения транзита газа через Украину в ближайшее десятилетие».