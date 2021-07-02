Женщины ВСУ, марширующие на параде в каблуках — признак гендерного неравенства, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Женщины ВСУ, марширующие на параде в каблуках - признак гендерного неравенства, - Кравчук (ВИДЕО) Женщины ВСУ, марширующие на параде в каблуках - признак гендерного неравенства, - Кравчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук прокомментировала решение командования ВСУ, которое запланировало закупить туфли на каблуках для женщин военнослужащих для марша на параде посвящённому 30-летию Независимости Украины.

Кравчук заявила, что держать строевой шаг в обуви на высоком ходу физически и технически невозможно. Более того, по мнению нардепа, подобные эксперименты могут привести к серьезным последствиям для здоровья военнослужащих женщин. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

«Строевым шагом невозможно ходить на каблуках. Ранее у некоторых военнослужащих женщин, которые маршировали на каблуках это вызывало проблемы даже с почками. Поэтому скорее всего на каблуках женщины будут идти другим строевым шагом. Но, лично моё мнение, каблуки на параде — это гендерные стереотипы. Если бы я принимала решение такого бы не допустила», — отметила Кравчук.

Она также прокомментировала сегодняшний перформанс с вручением женщинами народными депутатами от партии «ЕС» двух пар туфлей на каблуках министру обороны Андрею Тарану и президенту Украины Владимиру Зеленскому, с предложением сходить в них на парад.

Кравчук убеждена, что это не более чем перфоманс со стороны коллег по парламенту и их желание попасть в новостные ленты СМИ.

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Напомним, сегодня, перед началом часа вопросов к правительству вице-спикер ВР Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, выступила в поддержку равенства прав женщин в ВСУ.

Народные депутаты потребовали от министра обороны Андрея Тарана провести расследование и выяснить, кто принял решение вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

Также народные депутаты подарили Тарану и Зеленскому по паре туфель, как напоминание о том, что женщины ВСУ достойны уважения и требуют соблюдения своих прав.

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