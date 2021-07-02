Законопроект об олигархах — это 12 страниц фантазийно-юридического текста, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект об олигархах - это 12 страниц фантазийно-юридического текста, - Железняк (ВИДЕО) Законопроект об олигархах - это 12 страниц фантазийно-юридического текста, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк убеждён, что показательное голосование в Раде за законопроект об олигархах, это результат закрытых торгов между крупными финансово-промышленными группами и властью.

Железняк отметил, что большое количество голосов за законопроект 5699 говорит о том, что 12 страниц юридически спорных законодательных инициатив не несут реальной угрозы для украинских олигархов. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

«Тут два варианта, почему голосовали за закон. Либо все олигархи вдохновились на борьбу с олигархами, и пчёлы против меда. Либо, эти 12 страниц прикольного «фантазийного» юридического текста, не имеет ничего общего с реальной борьбой с олигархами», — отметил нардеп.

Вместе с тем Железняк пообещал, что ко второму чтению его фракция внесёт ряд существенных правок в данный законопроект, чтобы сделать его более прикладным и способным реально противостоять олигархам в Украине.

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Напомним, вчера депутаты в первом чтении приняли законопроект № 5599 инициированный Президентом Украины Зеленским «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

За принятие документа проголосовали 275 нардепов.

Свои голоса за данный законопроект отдали 231 представителей фракции «Слуга народа», 18 народных депутатов от группы «Довіра», и 18 нардепов от партии «За майбутнє».

«Против» голосовали члены фракции «Европейская солидарность» и «Голос».