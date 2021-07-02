Парадный марш на каблуках по раскаленному плацу — это пытка, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Парадный марш на каблуках по раскаленному плацу - это пытка, - Геращенко (ВИДЕО) Парадный марш на каблуках по раскаленному плацу - это пытка, - Геращенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко прокомментировала решение министра обороны Андрея Тарана закупить для женщин военнослужащих туфли на каблуках для парада к 30-летию Независимости Украины.

Геращенко считает, что инициатива Министерства обороны Украины — заставить женщин маршировать строевым шагом в туфлях на каблуках является проявлением неуважения и нарушения базовых прав женщин. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

По мнению нардепа, заставлять военнослужащих тренироваться на раскалённом плацу по три часа в день, на высоких каблуках — это разновидность пытки, которая характерна для тоталитарных режимов Китая и России, а не подготовка к параду Независимости в демократической стране.

«В 2018 году женщины военные, которые в первый раз брали участие в параде, были в берцах. Мы требуем, чтобы парад ко Дню Независимости не превращался в шоу и демонстрацию постсоветских сексуальных фантазий команды Зеленского, а чтобы это была демонстрация силы и мощи нашей армии», — отметила нардеп.

Геращенко подчеркнула, что сегодня в армии у женщин военнослужащих нет элементарных вещей, таких как, женское нательное белье. По словам нардепа, женщинам выдают мужской комплект белья и бронежилеты, которые не приспособлены под особенности женской фигуры. Вместо этого руководство ВСУ тратит миллионы на закупку обуви на каблуках для парада.

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Напомним, сегодня, перед началом часа вопросов к правительству вице-спикер Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, выступила в поддержку равенства прав женщин в ВСУ.

Народные депутаты потребовали от министра обороны Андрея Тарана провести расследование и выяснить, кто принял решение вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

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Также народные депутаты подарили Тарану и Зеленскому по паре туфель, как напоминание о том, что женщины ВСУ достойны уважения и требуют соблюдения своих прав.