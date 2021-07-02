Открыли рынок земли и увеличили налоги на фермеров в пять раз, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал о своих впечатлениях от выступления в Верховной Раде министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко в связи с запуском рынка земли.

Гончаренко высказал разочарование не только самим выступлением, в котором не было озвучено никаких конкретных шагов помощи украинскому малому фермерству, так и самим фактом открытия рынка земли в том виде, в котором он стартовал в Украине. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Нардеп ожидал услышать от профильного министра реальные шаги и инструменты, которые бы помогли украинскому малому и среднему фермеру не просто удержаться на плаву, но и расширить свой бизнес.

Гончаренко отметил, что государство не может предложить фермерам ни доступных кредитов, ни реальной помощи и защиты от скупки их земли большими аграрными монополистами.

По словам народного депутата, вместо реальной помощи фермерам в эпоху кризиса, Верховная Рада увеличивает налоговое бремя на них в пять раз, по сути вынуждая фермеров от безысходности продавать свою землю агрохолдингам, или закрывать бизнес в связи с невозможностью уплаты столь высокого налога.

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«Что они сделали? Сначала предлагали подавать по 100 000 га в одни руки, а это как Лихтенштейн. Потом по 10 тыс. га, потом мы добились ограничения в 100 га, но только на первые два года. Через 2,5 года снова можно будет купить 10 000 тыс. га. А это значит, что одна семья легко сконцентрирует 100 000 тыс. га в одних руках», — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что нынешняя модель земельной реформы — это не польская модель, которая призвана увеличивать количество малого и среднего фермерства.

«Украинская модель земельной реформы — это полтора десятка колоссальных латифундий», — подчеркнул нардеп.

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Напомним, в Верховной Раде 2 июля состоялся час вопросов к правительству. С отчетом о старте рынка земли перед народными депутатами выступил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Отметим, что с 1 июля в Украине землю сельскохозяйственного назначения можно покупать и продавать. Объектом договора купли-продажи могут стать аграрные угодья, которых в Украине около 42 млн гектаров. При этом продавать государственные и коммунальные сельскохозяйственные земли нельзя.