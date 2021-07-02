Корпус морской пехоты США перебросил свои противотанковые ракетоносцы в Украину (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Корпус морской пехоты США перебросил свои противотанковые ракетоносцы в Украину (ФОТО) Корпус морской пехоты США перебросил свои противотанковые ракетоносцы в Украину (ФОТО)

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Восьмиколесные амфибийные бронированные противотанковые ракетоносцы морской пехоты США развернуты в Украине для поддержки многонациональных морских учений Sea Breeze 2021, проводимых совместно Шестым флотом США и ВМС Украины.

США впервые развернули в Украине вариант боевых машин LAV-AT (Light Armored Vehicle-Anti-tank), информируют Экономические новости со ссылкой на Defence Blog.

Система вооружения LAV-AT предназначена для защиты разведывательных и легких пехотных групп с их задачей по поражению угроз на дальних дистанциях и в любых погодных условиях, при этом добавлена модернизированная возможность поражения целей.

Система стреляет ракетами с трубчатым пуском, с оптическим следом, с электронным наведением или TOW-ракетами. Она обеспечивает дальнюю огневую поддержку маневренных разведывательных рот и взводов легкой бронетехники. LAV-AT также обеспечивает возможность наблюдения в любых климатических условиях, а также в других условиях ограниченной видимости, благодаря улучшенной системе тепловизионного прицела.

Вторичное вооружение состоит из 7,62-мм пулемета с 1 000 патронами, который используется для самообороны.

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Экипаж LAV-AT состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Экипаж входит и выходит из машины через двери или люки в крыше. Машина способна вести ночной бой и может эксплуатироваться в любых погодных условиях.

Учения «Си Бриз» — это многонациональные морские учения, проводимые совместно Шестым флотом США и ВМС Украины в Черном море с 1997 года.

Sea Breeze 2021 призван повысить оперативную совместимость стран-участниц и укрепить морскую безопасность и мир в регионе.