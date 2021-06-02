Социальные гарантии, предусмотренные Конституцией, уже утратили свой смысл, — Третьякова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Татьяна Третьякова убеждена, что все социальные нормы и выплаты необходимо пересматривать, поскольку они уже давно устарели и не соответствуют реальным потребностям украинцев.

По словам нардепа, сегодня в Украине насчитывается порядка 270 тысяч семей, которые находятся на грани выживания. Она отметила, что наибольшая «бедность» сконцентрирована именно в многодетных семьях, где воспитывается трое и больше детей, — передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Мы должны концентрировать социальные выплаты целенаправленно туда, где находится эта бедность. Только в этом случае наша стратегия будет успешной», — отметила народный депутат.

Третьякова подробно остановилась на принятом сегодня Верховной Радой законе о прожиточном минимуме, отметив, что кроме «отвязки» прожиточного минимума от других величин и выплат, закон также предусматривает создание демографического агентство, которое будет изучать разные группы и категории домохозяйств на предмет их реальных расходов и потребностей для обеспечения их жизнедеятельности. И только по результатам этих исследований можно будет составить реальный или социальный прожиточный минимум. Только тогда, по словам нардепа, он будет соответствовать реальным потребностям людей.

«Исследования относительно расходов домохозяйств различного состава — являются основными для принятия решений политиками. Законопроект предусматривает переход на другую методологию после того, как мы создадим такое Агентство», — резюмировал Третьякова.

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Напомним, сегодня депутаты ВР проголосовали в первом чтении за проект Закона № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.