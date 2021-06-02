Поднятие прожиточного минимума до 5 тысяч — это только начало, — Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук убеждена, что поднятие прожиточного минимума не отвечает потребностям украинцев даже на минимальном уровне, но это уже шаг вперёд.

Народный депутат отметила, что 5 тысяч 400 гривен — эти небольшая сумма, но на сегодняшний день прожиточный минимум находится на ещё более низком уровне, и данное повышение — это шаг, который позволит в последующем повышать пенсии и другие социальные гарантии, находящиеся на крайне низком уровне, — передает слова депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Сегодняшний прожиточный минимум 2 270 грн, а есть ещё ниже 1 769 грн, — это крайне маленькая сумма для жизни. Даже 5 400 гривен будет недостаточно. Но это сложный и комплексный процесс и нам необходимо очень взвешенно подойти к этому вопросу», — отметила нардеп.

Верещук отметила, что нынешний закон позволит «отвязать» прожиточный минимум от административных услуг. По ее словам, это крайне важный шаг, который позволит в дальнейшем начать постепенный процесс повышения уровня жизни украинцев во всех сферах.

Сама народный депутат проголосовал за данный законопроект, поскольку считает его крайне важным.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, как можно прожить на 5 400, Верещук отметила, что некоторые пенсии находятся не выше отметки три тысячи гривен, отметив, что необходимо будет также повысить и пенсии до прожиточного минимума. А пенсия в 5 400, по словам нардепа, будет существенным подспорьем украинским пенсионерам.

Напомним, сегодня депутаты ВР проголосовали в первом чтении за проект Закона № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

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