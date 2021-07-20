США и Германия урегулировали разногласия по газопроводу «Северный поток-2»

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США и Германия, как ожидается, в ближайшие дни объявят о заключении договоренностей, которые урегулируют их давний спор по поводу российского газопровода "Северный поток 2" стоимостью 11 миллиардов долларов, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу подводного газопровода во время встречи на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия против своих соседей, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Соглашение стало возможным после обсуждения между американскими и немецкими официальными лицами обеспокоенности США тем, что трубопровод, строительство которого завершено на 98%, усилит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных платежей, которые она сейчас получает за газ, прокачиваемый по существующему трубопроводу.

Соглашение позволит избежать возобновления санкций США против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода, и ее главного исполнительного директора.

Детали соглашения сразу не были обнародованы, но по информации источников, оно будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода, который будет доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

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«Все выглядит неплохо», — сказал один из источников, говоривший на условиях анонимности, поскольку переговоры еще продолжаются. «Мы ожидаем, что в ближайшие дни эти переговоры придут к разрешению».

Второй источник сказал, что обе стороны близки к соглашению, которое снимет озабоченность американских и украинских законодателей.

Дерек Чоллет, старший советник госсекретаря Энтони Блинкена, встретится с высокопоставленными представителями украинского правительства в Киеве во вторник и среду, чтобы укрепить стратегическую ценность американо-украинских отношений, сообщил Госдепартамент в понедельник.

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Один из источников сообщил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина одобрила ожидаемое соглашение с Германией.

В мае администрация Байдена пришла к выводу, что компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор осуществляли действия, подпадающие под санкции. Однако Байден отменил санкции, чтобы дать время для заключения соглашения и восстановления связей с Германией, которые сильно испортились во время правления бывшего президента Дональда Трампа.

В дополнение к заверениям Германии о готовности «реверсировать поток» газа в Украину, если Россия когда-либо прекратит поставки в Восточную Европу, источники сообщили, что соглашение будет включать обещание обеих стран инвестировать в энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность.

Пока не совсем понятно, объявят ли обе страны, США и Германия, о значительных государственных инвестициях, или же они будут пытаться привлечь частные инвестиции в Украину.