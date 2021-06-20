«Власть боится вооруженного народа» — генерал Кривонос о доктрине территориальной обороны Украины

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Бывший заместитель секретаря СНБО Украины высказал свое мнение об идеи территориальной обороны Украины.

Генерал-майор запаса Кривонос сообщил, что главная доктрина и идеология территориальной обороны Украины содержатся в проекте закона № 4504 «О территориальной обороне Украины». Об этом он сказал в интервью журналу Украинский тиждень, информируют Экономические новости.

Проект закона был подготовлен рабочей группой комитета по национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины. В состав рабочей группы также входили представители Минобороны, Министерства внутренних дел, СБУ, Вооруженных сил, Национальной полиции, Нацгвардии и Пограничной службы, а также члены общественных институтов.

Инициаторы проекта закона учли опыт прибалтийских государств, Польши, Швейцарии, Швеции и США. По словам Кривоноса, позиция авторов состоит в том, что территориальная оборона должна быть подчинена Минобороны Украины, делегирующее все полномочия Кабинету министров, с которыми военное ведомство сотрудничает для создания системы территориальной обороны.

«Мы учли опыт мобилизации 2014 года в части использования батальонов территориальной обороны, к сожалению, не всегда положительный. Но это потому, что тогда не было ничего, но кому-то надо было вести войну. Мы также приняли во внимание то, как это будет работать в армии. Суть в том, что армия на данный момент так истощена долгим конфликтом с Россией, что «забрать» из армии группу людей для создания территориальной обороны просто нереально. Опыт показывает, что армии необходима территориальная оборона лишь как запас для возмещения потерь. А заявление в проекте закона про то, что она «может быть применена, в случае необходимости, не только для территориальной обороны», является откровенной манипуляцией. Это отнимает желание людей защищать свои территории. Не следует ли нам сначала улучшить функционирование ВСУ и государство в целом в плане личного состава и кадрового потенциала?». — рассказал генерал.

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Кривонос также предложил приравнять службу в силах территориальной обороны к службе в вооруженных силах Украины.

«Нам известно, что, к несчастью, к новобранцам в ВСУ нередко относятся как к бесплатной рабочей силе и они не имеют должной армейской подготовки. Это ослабляет авторитет военных. Вместо этого мы должны дать возможность каждому ощутить себя героем, этаким «украинским Рэмбо», который способен защитить свое государство. Мы также предоставляем возможность для тех, кто не может носить оружие из-за религиозных убеждений, либо возраста. Служба в теробороне предусматривает разные миссии, а не только участие в вооруженных конфликтах. Каждый сможет стать полезным», — отметил Кривонос.

По его словам, оружия не стоит бояться, нужно обучить людей правильно им пользоваться.

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«Если агрессивная Российская Федерация начнет осознавать, что наш народ имеет при себе оружие, она трижды подумает, до того как вторгаться на нашу территорию. Однако проблема в том, что вооруженного народа опасается и наша власть», — подчеркнул генерал.