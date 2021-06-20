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«Там черти пилят деньги»: Диверсант Стрелков назвал оккупированный Донбасс «черной дырой»

Главная » Последние новости » Политические новости » "Там черти пилят деньги": Диверсант Стрелков назвал оккупированный Донбасс "черной дырой"
 
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Террорист и диверсант ФСБ России Игорь Стрелков, который принимал активное участие в разжигании войны на Донбассе, подверг критике, непризнанные "Л/ДНР", назвав их "черными дырами".

Игорь Стрелков, диверсант ФСБ России, назвал захваченные территории Донбасса «черной дырой». Он раздосадовался, что туда направляются и исчезают в неизвестном направлении огромные средства российского бюджета. Как информируют Экономические новости, такое заявление об «Л/ДНР» Стрелков сделал в интервью российскому Ютуб-каналу «РОЙ ТВ».

Стрелков выразил уверенность, что «неопределенность и состояние застоя» в захваченной Россией части Донбасса выгодно как Украине, так и Западу, но сильно ослабляет Российскую Федерацию.

«Деградация Донбасса видна невооруженным глазом. Ухудшение состояния России также налицо. И оно существенно. А разрушенный Донбасс — это как чемодан без ручки. Сейчас это черная дыра, в которую утекает бесследно огромная часть бюджета Российской Федерации», — сообщил российский диверсант.

Он отметил, что на данный момент на захваченной Российской Федерацией части Донбасса нет никакой экономики. Она уничтожена.

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«Это просто черная дыра. А во главе сидят черти, которые пилят бабки», — сокрушается Стрелков.

До этого Стрелков говорил, что глава Российской Федерации Владимир Путин «плевать хотел на народные республики». В подтверждение этого он привет то, что уже восьмой год Донбасс и его жители проживают в состоянии войны, а люди, поставленные Кремлем в управление «Л/ДНР» — являются банальными ворами и проходимцами.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 97

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