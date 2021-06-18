Куда делась льготная цена на электроэнергию, — Бойко озвучил свой вопрос к Галущенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Куда делась льготная цена на электроэнергию, - Бойко озвучил свой вопрос к Галущенко (ВИДЕО) Куда делась льготная цена на электроэнергию, - Бойко озвучил свой вопрос к Галущенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко озвучил два вопроса, которые планирует задать министру энергетики Герману Галущенко на «часе вопросов к правительству» в зале Верховной Раде.

Бойко отметил, что хотел бы услышать от министра энергетики ответ на вопрос, почему себестоимость газа украинской добычи 2,5 тыс. гривен, а его продают украинцам по 7, 960 тыс. грн.

Бойко отметил, что нынешний министр энергетики перед своим назначением, выступая в зале Парламента, говорил о снижении коммунальных тарифов для населения, но, тарифы по-прежнему остаются существенно завышенными.

Нардеп также озвучил есть ещё один дополнительный вопрос к Министру энергетики, который касается тарифов на электроэнергию для незащищенных слоев населения.

«Нас интересует, где делась льготная цена электроэнергию для социально незащищенных людей, которые рассчитывали получить снижению цену, ту цену, которую они будут в состоянии заплатить», — отметил нардеп.

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Напомним, сегодня в Верховной Раде начался «час вопросов к правительству».

Спикер парламента предоставил слово для выступления министру энергетики Герману ГАЛУЩЕНКО.

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Он рассказал о приоритетах в работе Министерства, о том, что сделано и о планах, которые в ближайшем планирует реализовать.

Министр напомнил, в каком состоянии находилась энергетическая отрасль, подчеркнув, что ее состояние кризисное.

«В первую очередь, был сломан механизм энергорынка. Полная разбалансированность сектора, накопление долгов внутри рынка. Это также долги перед производителями зеленой генерации — десятки миллиардов гривен. Это долги перед шахтерами», — отметил он.

Министр также доложил о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону и его прохождение.

Герман Галущенко проинформировал о четырех ключевые целях: энергетическая безопасность и рыночные основы; обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона; развитие энергетической инфраструктуры; европейская интеграция; энергетическая независимость.

Герман Галущенко выразил уверенность в том, что Украина пройдет этот путь и станет частью объединенной энергосистемы с Европой.

Сейчас министр энергетики отвечает на вопросы депутатских фракций и групп.