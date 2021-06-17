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Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО

Главная » Последние новости » Политические новости » Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО
 
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Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО.

Кабинет министров Украины утвердил специальный план по вступлению Украины в Североатлантический альянс, который содержит конкретные мероприятия по подготовке страны к членству в НАТО. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

Напомним, программа Комиссии Украина-НАТО была утверждена еще в феврале 2021 года. А в мае программа была уже полностью согласована. На заседании Кабмина было предложено 10 дополнений с конкретным планом мероприятий, среди которых можно выделить следующие:
проведение обучения государственных служащих по основным аспектам евроатлантической интеграции;
разработка стратегических мероприятий по информированию общества по вопросам вступления Украины в НАТО;
проведение разъяснительной работы в вооруженных силах;
утверждение антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг с соответствующим обеспечением ее запуска;
контроль за декларированием госслужащих;
осуществление мониторинга эффективности проведения мероприятий по финансовому контролю.

Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО

Согласно представленной информации, НАЗК и Нацполиция должны собирать информацию относительно финансовых нарушений в деятельности политических партий. Также в документе указана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике, в том числе проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, «принятие мер» по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров.

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Помимо этого, Украина и НАТО будут обмениваться информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозах объектам критической инфраструктуры, а также планируется установка базовых станции глобальных навигационных спутниковых систем.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в «тяжелых, но важных» реформах.

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Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО
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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 153

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