Украина объявила владельца контрольного пакета акций Ferrexpo в международный розыск

Главная » Последние новости » Политические новости » Украина объявила владельца контрольного пакета акций Ferrexpo в международный розыск Украина объявила владельца контрольного пакета акций Ferrexpo в международный розыск

Закрыть Отправить

Государственное бюро расследований Украины (ДБР) сообщило, что Константин Жеваго, являющийся основным акционером зарегистрированного в Лондоне производителя железных окатышей Ferrexpo, был объявлен в международный розыск.

Бюро сообщило, что Жеваго, бывший депутат и бывший бенефициарный владелец банка «Финансы и Кредит», разыскивается по подозрению в растрате и отмывании денег в связи с исчезновением 113 миллионов долларов из обанкротившегося кредитора, сообщают Экономические новости со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее, в декабре 2019 года, Украина также сообщала, что Жеваго был объявлен в международный розыск в рамках того же расследования, но в 2020 году украинский суд отменил решение о его задержании.

Reuters не удалось связаться с Жеваго или его юридическими представителями для получения оперативного комментария.