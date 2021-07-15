Германия готова помочь Украине после запуска «Северного потока-2». Но военной помощи не будет

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В качестве компенсации Украине за потерю транзитных возможностей в связи с запуском газопровода "Северный поток-2", Германия хочет помочь Украине путем содействия в стабилизации экономики и верховенства права, но предоставление вооружений исключены.

Об этом заявил Норберт Рёттген, известный политик христианских демократов, эксперт по внешней политике и бывший министр охраны окружающей среды, прилетевший в Вашингтон, чтобы подготовиться к переговорам между президентом Джо Байденом и Ангелой Меркель, информируют Экономические новости.

В интервью немецкому государственному радио Deutschland Radio1 Рёттген начал со слов о том, что он сам с самого начала выступал против «Северного потока-2» и поэтому теперь является надежным партнером американской стороны в переговорах. На вопрос ведущего, почему тогда Ангела Меркель не прислушалась к нему и не наложила меморандум на проект, Рёттген ответил, что в решении правительства возобладала позиция правящей СДПГ, которая решительно выступает за проект.

По словам Рёттгена, администрация Байдена вопреки обеим палатам Конгресса США решила поставить хорошие отношения с Германией выше конфликта вокруг спорного газопровода. Хорошие отношения между двумя странами важнее, чем «Северный поток-2».

В то же время, недовольство не только республиканцев, но и демократов в Конгрессе по поводу «Северного потока — 2» велико, и они по-прежнему хотят остановить этот проект. Хотя Рёттген считает, что его уже нельзя остановить, потому что он уже практически завершен. В своем выступлении Рёттген неоднократно использовал термин «обходной путь» в контексте проблемы «Северного потока-2». Это можно понять следующим образом: Германия и США хотят найти формулу, которая, несмотря на «Северный поток-2», позволит продолжить удовлетворительные отношения между двумя странами. Рёттген считает, что для этого необходимо стабилизировать Украину на пути к верховенству права. Стабильная, демократическая и законопослушная Украина, по мнению Рёттгена, лучше справится с отсутствием средств от транзита газа и дестабилизацией со стороны России.

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Рёттген отметил, что Германия может помочь Украине изнутри, стабилизируя и поддерживая ее демократию и верховенство закона, а также экономически. Экспорт оружия, с другой стороны, будет полностью исключен из такой помощи. Рёттген хочет поддержать водородную экономику в Украине.

Внесение дискуссии о демократии и верховенстве права в Украине в тему «Северного потока-2» несет в себе безумный риск, поскольку немецкая сторона в будущем сможет прикрываться мнимым или действительным состоянием демократии и верховенства закона в стране. Хуже того, Германия сможет ставить свою помощь в зависимость от выполнения или невыполнения условий, которые она ставит сама.