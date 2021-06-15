Вирастюк принял присягу в Раде под улюлюканье зала и выкрики «Ганьба!» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Вирастюк принял присягу в Раде под улюлюканье зала и выкрики «Ганьба!» (ВИДЕО) Вирастюк принял присягу в Раде под улюлюканье зала и выкрики «Ганьба!» (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк после принятия присяги в кулуарах Верховной Рады пообщался с журналистами и рассказал о своих планах на ближайшую перспективу уже в роли народного депутата ВР.

Вирастюк отметил, что только начал знакомиться с новой для него ролью народного депутата, а также осваивать премудрости использования сенсорной кнопки в зале голосования. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

По словам Вирастюка, сейчас он в процессе принятия решения, в каком из профильных комитетов он будет работать в роли народного депутата, выразив предположение, что скорее всего отдаст предпочтение Комитету по делам ветеранов и людей с инвалидностью.

На замечание журналистов относительно нелицеприятного приема в зале Верховной Рады и криков его коллег по Парламенту в момент принятия присяги, Вирастюк отметил, что воспринял эти проявления возмущения абсолютно нормально, ожидая более бурных проявлений реакций со стороны некоторых оппозиционных депутатов.

«Относительно криков наших коллег по сессионному залу, они были, но, я ожидал, что они будут значительно громче. Как-то они очень быстро успокоились. Я привык в спорте к громким крикам и такие громкие возгласы меня только куражат», — заявил нардеп.

Читайте: «Такого хамства к среднему классу не позволял себе никто» - Тимошенко об амнистии капитала (ВИДЕО)

В ближайших планах Вирастюка — создание в Украине первого реабилитационного центра направленного на реабилитацию военнослужащих, у которых наблюдается посттравматический стрессовый синдром.

По словам нардепа, в Украине сегодня огромный запрос на реабилитационные центры, которые бы занимались именно этим направлением, чтобы помочь в реабилитации нашим воинам с последующей адаптацией их к нормальной жизни.