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Верховная Рада рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО

Главная » Последние новости » Политические новости » Верховная Рада рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО
 
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Во вторник, 15 июня, депутаты Верховной Рады соберутся на специальное заседании, чтобы рассмотреть вопрос об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника США (MNNA) вне НАТО. С этой целью народные депутаты собрали 150 подписей.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщил в Telegram-канале представитель «Евросолидарности» Алексей Гончаренко. Он также опубликовал документ, подтверждающий собранные подписи.

«Я собрал необходимое количество подписей под свою инициативу … Несмотря на партийную принадлежность, важно, что Рада продемонстрировала единство в этом важном для Украины вопросе», — поделился народный депутат.

Он напомнил, что накануне в НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО через План действий по членству. По его словам, статус MNNA не мешает нашей стране вступить в Североатлантический Альянс.

Гончаренко выразил уверенность в том, что голосование за его проект обращения к Конгрессу США в Раде станет важным сигналом для России и мира о цивилизационном выборе Украины.

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Верховная Рада рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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