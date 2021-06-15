Надеемся, что Байден поставит Путину ультиматум по Украине, — Ионова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Надеемся, что Байден поставит Путину ультиматум по Украине, - Ионова (ВИДЕО) Надеемся, что Байден поставит Путину ультиматум по Украине, - Ионова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Мария Ионова рассказала, что ждёт от встречи президентов США и России, Путина и Байдена, а также какие шаги украинской дипломатии вызывают у неё разочарование.

Нардеп убеждена, что для всего мира Украина должна быть единой командой, которая преследует одни цели, поэтому фракция «Евросолидарность», несмотря на то что в оппозиции, готова всячески помогать нынешней власти на пути мира и получения членства Украины в НАТО. Об этом сообщает спецкор Экономических новостей в ВР Украины.

Ионова высказала сожаление относительно того, что украинской дипломатии не удалось добиться присутствия Презента Зеленского на саммите G7, отметив, что Порошенко, будучи Президентом, несколько раз присутствовал на саммите большой семерки.

Комментируя предстоящую встречу Путина и Байдена в Женеве, нардеп отметила, что возлагает большие надежды на эту встречу и ждёт, что президент США очертит четкие красные линии и дав понять Путину, что война в Украине будет стоить ему очень дорого.

В завершении Ионова подчеркнула, что нынешней власти надо следовать стратегии Порошенко, который придерживался чёткого принципа о том, что «ничего про Украину без Украины».

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«Нам необходимо усилить парламентскую работу не только с США, но и со странами Европы, поскольку мы видим явное трансатлантическое единство, где ключевую роль играют Соединённые Штаты. Мы в этом процессе не должны быть в стороне. Мы рассчитываем, что этот саммит принесёт безопасность и мир на Европейской континент», — подчеркнула депутат.