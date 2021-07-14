Путин готовится к войне против Украины, затевая захват всего Донбасса, — эксперты

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Президент России Владимир Путин может быть готов развязать широкомасштабную войну против Украины, прежде всего на Донбассе, предупреждают эксперты.

В статье, опубликованной на этой неделе, Путин назвал русских и украинцев «одним народом» и заявил, что он дескать «убедился», что Украине «не нужен» Донбасс. Леденящие душу высказывания российского лидера вызвали предположения, что он замышляет новые военные действия после того, как недавно тысячи военнослужащих были переброшены к границе с Украиной. Об этом пишет британский таблоид The Sun, информируют Экономические новости.

«Я все больше убеждаюсь, что Киеву просто не нужен Донбасс», — написал Путин в своей статье.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался исключить возможность захвата Россией находящегося под контролем Украины Донбасса, когда его спросили, будет ли она двигаться к включению в состав России контролируемых боевиками Кремля районов промышленного центра Украины.

«Я бы оставил этот вопрос без ответа», — сказал Песков журналистам.

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Россия и Украина находятся в состоянии ожесточенного противостояния с момента аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году.

Россия поддерживает боевиков на востоке Украины в конфликте, в котором за семь лет погибло более 14 000 человек.

Выступая на радио «Эхо Москвы», политолог Владимир Пастухов сказал, что новый план Путина — это «попытка придать возможной будущей войне религиозно-идеологическую интерпретацию и возможность сделать эту войну священной», воссоединившись как «один народ».

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А российский редактор Алексей Венедиктов сказал, что Путин «оправдывает территориальные претензии России на Украину».

Путин выдвинул «фундаментальное и важное» новое требование к Украине, сказал он телеканалу «Дождь».

«Это обоснование нынешней и будущей политики Российской Федерации в отношении Украины», — сказал он.

«Путин выдвигает территориальные претензии к Украине — такого раньше не было».

Венедиктов сказал, что леденящая душу статья Путина была «нацелена на ближайшее будущее».

«Это политическая статья, а не историческая», — сказал он. «Это статья, направленная на будущее, ближайшее будущее».

Депутат Александр Ширин, заместитель председателя парламентского комитета по обороне, сказал, что Россия должна «научить» Украину «любить нас».

Выступая по телевидению во вторник вечером, Путин сказал, что размышлял над статьей, опубликованной на русском и украинском языках, в течение нескольких месяцев, но сейчас пришло время обнародовать ее.

Он обвинил Запад в стремлении разрушить исторические связи между двумя соседями.

«Похоже, началась активная работа над антироссийским проектом, и это, конечно, вызывает определенные опасения», — сказал он.

Он добавил: «Западные авторы антироссийского проекта выстроили украинскую политическую систему таким образом, что президенты, депутаты и министры будут меняться, но установка на отделение от России и вражду с ней останется».

«Сегодня правым патриотом Украины является только тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы ее понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее».

Это произошло после того, как Россия разместила более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной.

В последние месяцы российские танки, грузовики с ракетами и дальнобойные орудия были засняты на видео, направляющиеся в Крым и к другим границам с Украиной.

Хотя в последние недели численность войск сократилась, российская военная техника по-прежнему находится вблизи украинских границы.