Вятрович назвал Потураева «агентом русского мира», проталкивающего отмену украинизации кинофильмов

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Бывший руководитель Института национальной памяти, а сейчас депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сорвал заседание Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, на котором должны были изучать вопрос о переносе перевода кинофильмов и телесериалов на украинский язык.

Как информируют Экономические новости, об этом Вятрович сообщил во время прямой трансляции в Фейсбук.

«Слуги народа» пробовали провести комитет в сети, но Вятрович устроил скандал назвав «Слугу народа» Потураева «агентом русского мира», добавив, что он был захвачен в плен боевиками «ЛДНР». После нескольких минут брани и публичной ссоры Потураев сообщил, что совещания профильного комитета не будет.

«Искренне благодарю всех, кто сегодня помог сорвать антиукраинское восстание «слуг народа». Они не смогли провести незаконное заседание комитета, на котором хотели разработать поправки к проекту закона 4107 и полностью вывести телевидение из языкового законодательства», — написал Вятрович.

Теперь «Слуги народа» будут думать, как все таки организовать и провести заседание комитета в ближайшие несколько дней, чтоб успеть проголосовать данный вопрос на этой сессионной неделе. Согласно мнению парламентариев от «Слуги народа», общий настрой на принятие этого проекта закона в скором времени у власти есть.

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Подчеркнём, что президентская фракция еще за месяц до начала действия закона об обязательном показе кинофильмов и телесериалов в кинотеатрах и на телевидении на украинском языке хотела полностью отменить это положение.