Рада поддержала изменения в законопроект о квалификационной комиссии судей

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Во вторник парламент Украины согласился с президентскими поправками в законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), что является главным условием для получения Украиной дополнительной помощи от доноров.

Президент Владимир Зеленский в этом месяце попросил парламент устранить некоторые противоречия и неточности, включенные в законопроект законодателями во время его предыдущего чтения в июне, сообщают Экономические новости.

Комиссия проверяет кандидатов в судьи, чтобы убедиться, что они являются добропорядочными гражданами и квалифицированы для выполнения своей работы, но ее работа была приостановлена решением Конституционного суда в 2019 году.