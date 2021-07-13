Рада поддержала изменения в законопроект о квалификационной комиссии судей
Во вторник парламент Украины согласился с президентскими поправками в законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), что является главным условием для получения Украиной дополнительной помощи от доноров.
Президент Владимир Зеленский в этом месяце попросил парламент устранить некоторые противоречия и неточности, включенные в законопроект законодателями во время его предыдущего чтения в июне, сообщают Экономические новости.
Комиссия проверяет кандидатов в судьи, чтобы убедиться, что они являются добропорядочными гражданами и квалифицированы для выполнения своей работы, но ее работа была приостановлена решением Конституционного суда в 2019 году.