Радары, беспилотники и средства электронной войны: Пентагон обнародовал новый пакет помощи для Украины

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Министерство обороны США обнародовало подробности помощи Украине для усиления ее безопасности и обороноспособности (USAI).

Пакет помощи USAI включает средства связи, беспилотные воздушные комплексы, артиллерийские радары, защищённые средства связи, а также средства военно-медицинской эвакуации. Кроме того, пакет помощи включает подготовку и обучение солдат ВСУ, информируют Экономические новости со ссылкой на сайт оборонного ведомства США.

Нынешняя помощь в рамках USAI дополняет уже ранее предоставленную поддержку помощи Украине на сумму $125 млн, которая поступила на баланс ВСУ

в марте нынешнего года.

В пакет входила поставка вооружённых патрульных катеров, контр-артиллерийские радары, поддержка возможности спутниковых снимков, тактическое оборудование, оборудование для эвакуации, а также все необходимое для оказания военно-медицинской помощи.

Пентагон призывает Украину продолжать начатые реформы с тем, чтобы улучшить взаимодействие оборонных предприятий Украины с главным и основополагающим принципом демократического контроля со стороны граждан над военными структурами НАТО.

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Кроме того, по мнению США необходимо принять стратегию оборонной промышленности, которая позволит эффективнее отслеживать потребности ВСУ, а также укреплять корпоративное управление и экономическую конкурентоспособность Украины.