Меркель: Украина останется транзитером газа даже при запуске «Северного потока-2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула свою приверженность роли Украины как страны-транзитера энергоносителей в контексте спорного газопровода "Северный поток-2" и выразила уверенность в том, что соответствующие соглашения будут действовать и в будущем.

«Для нас Украина есть и останется транзитной страной, даже если «Северный поток-2″ будет достроен», — сказала Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в канцелярии в Берлине, информируют Экономические новости.

«У украинской стороны есть серьезные опасения, и мы относимся к ним серьезно», — заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что будут приложены все усилия, чтобы четко дать понять, что «Северный поток — 2» «не является заменой для реализации обещанных транзитных поставок через Украину».

Этот вопрос будет обсуждаться на вечерних переговорах, сказала она.

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«В конце концов, это будет иметь значение и играть роль во время моей поездки в Америку», — сказала Меркель, которая планирует обсудить «Северный поток-2», среди прочих вопросов, с президентом США Джо Байденом в Белом доме в четверг.

И Германия, и США рассматривают транзит газа через Украину как очень важный.

Меркель подчеркнула, что транзит газа через Украину, который зафиксирован соглашением до 2024 года, «является для нас частью общего газового портфеля».

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По ее словам, это выходит за рамки «Северного потока — 2», и Россия знает об этом.

«В рамках Европейского Союза Германия будет обеспечивать это в будущем так же, как мы обеспечиваем это сейчас, до 2024 года», — с уверенностью заявила Меркель.

Она добавила, что Украине это было обещано.

«У меня есть правило выполнять свои обещания, и я считаю, что это относится и к любому другому канцлеру Германии».