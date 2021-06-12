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Дубилет, которого разыскивают по подозрению в растрате средств Приватбанка, живет в доме Коломойского

Главная » Последние новости » Политические новости » Дубилет, которого разыскивают по подозрению в растрате средств Приватбанка, живет в доме Коломойского
 
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Александр Дубилет, бывший глава правления Приватбанка, который разыскивается Украиной за соучастие в растрате средств Приватбанка, живет в доме олигарха Коломойского в Израиле.

Как информируют Экономические новости, об этом написал в Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

По его словам, фотография Дубилета в Израиле была опубликована в одном из местных СМИ.

Примечательно, что фото сделал частный детектив в рамках некоего международного расследования, фигурантом которого и является Дубилет старший.

По данным израильских СМИ, Дубилет живет в городе Герцлия в доме, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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Как ранее заявлял сам Дубилет, в Израиле он находится на законных основаниях и пребывает на консульском учете.

Дубилет подчеркнул, что у него не было ограничений на перемещение и в Израиль он уехал отнюдь не по причине уголовного дела возбужденного против него в Украине.

⚡️Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують…

Опубликовано Volodymyr Ariev Четверг, 10 июня 2021 г.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 204

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