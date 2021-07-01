Зеленский не может единолично решать, кто является олигархом, — Княжицкий (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Николай Княжицкий рассказал, почему не будет голосовать за президентский законопроект об олигархах, а также какую законодательную альтернативу предложили депутаты оппозиционных фракций.

Как отметил Княжицкий, законопроект об олигархах, который инициировал Президент Зеленский и внёс в Парламент как неотложный, призван не бороться с олигархатом, а позволит на законодателем уровне с помощью СНБО назначать олигархами тех или иных персоналий, а также начать крестовый поход в борьбе со свободой слова и всеми неугодными в Украине, передаёт спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Княжицкий подчеркнул, что оппозиционные фракции в Верховной Раде уже подали пакет альтернативных законопроектов призванных ограничить монополии и сферы влияния олигархов.

Как отметил нардеп, определение той или иной персоны в качестве олигарха, должны решать соответствующие контролирующие органы, например, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) после соответствующего обращения Антимонопольного комитета.

По словам Княжицкого, несколько человек в СНБО, которые исполняют желания Президента, не могут заниматься решением подобных вопросов, поскольку это не их компетенция.

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«Ручной СНБО, который делает то, что хочет Президент и когда он этого желает, не должен назначать ту или иную персону олигархом. В альтернативном законопроекте процедуры четко прописаны и регламентированы. Там также есть пункт о декларировании встреч, поскольку необходимо отделить бизнес от власти, но наш законопроект не даёт президенту без каких-либо понятных критериев назначать олигархом того, кого он хочет», — заявил Княжицкий.

Напомним, на этой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект Презента Зеленского — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

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Бороться с олигархами будет президент и подконтрольный ему СНБО Украины, а одним из определений понятия «олигарх», согласно нормам законопроекта, является их влияние на средства массовой информации.