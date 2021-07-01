Законопроект Зеленского об олигархах не соответствует Конституции Украины, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко убеждён, что законопроект об олигархах инициированный президентом Зеленским не коррелируется с базовыми положениями Конституции Украины.

Нардеп убеждён, что если бы у президента было желание реально бороться с олигархами, у него для этого уже существует достаточно много эффективных инструментов, поскольку руководители всех ключевых правоохранительных институций являются его креатурами, передаёт спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

«Бороться с олигархами можно теми инструментами, которые сегодня есть в его распоряжении (президента Зеленского — ЭН). Это и антимонопольный комитет, все правоохранительные органы, 100% свой Генпрокурор, друг Баканов — во главе с СБУ. Что мешает Зеленскому бороться с коррупцией в ВР, например, с раздачей денег депутатам», — недоумевает нардеп.

Гончаренко также отметил, что в Парламент были поданы альтернативные законопроекты, согласно которым существенно ограничивается влияние крупного бизнеса на все сферы, в том числе, и на медиа.

Вместе с тем нардеп отметил, что единственной целью законопроекта Зеленского является популизм и желание сосредоточить власть в одних руках.

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«Поэтому ему не интересны реальные вещи, другие альтернативные законопроекты, которые подавали другие фракции. Истинная цель Зеленского — расширение влияния на медиа и расширение своих полномочий, а также желание единолично определять кто олигарх. В данном случае понятно зачем он это делает. Он уже фактически огласил своё намерение баллотироваться на второй срок», — отметил Гончаренко.

Напомним, на этой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект Презента Зеленского — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

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Бороться с олигархами будет подконтрольна президенту и СНБО, а одним из определений понятия «олигарх», согласно нормам законопроекта, является их влияние на средства массовой информации.